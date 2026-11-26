Bushido tauscht das Mikro gegen den Kochlöffel. Rund ein Jahr nach ihrer Rückkehr aus Dubai geben der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi Einblicke in ihren Familienalltag mit acht Kindern.

Bushido tauscht das Mikro gegen den Kochlöffel. Rund ein Jahr nach ihrer Rückkehr aus Dubai geben der Rapper und seine Frau Anna-Maria Ferchichi Einblicke in ihren Familienalltag mit acht Kindern.

Anfang 2026 nach Deutschland zurück. Mit ihren acht Kindern lebt die Familie heute in einer Villa in Grünwald bei München. Statt Privatköchen und viel Personal genießt die Großfamilie in ihrem neuen Zuhause vor allem das gemeinsame Familienleben.

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„Nichts ist so schön wie das jetzt, was wir haben“, schwärmt Anna-Maria im Interview mit „Auch für Bushido ist das Familienleben inzwischen wichtiger als seine Karriere. „Es gibt keinen Auftritt oder keine Albumproduktion oder keinen Videodreh, was mir ein besseres Gefühl gibt, als mit meiner Familie zusammen zu sein. “ Auch im Alltag packt der Rapper mit an. Statt sich bekochen zu lassen, steht er meistens selbst am Herd.