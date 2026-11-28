Viele Hollywood-Größen, zahlreiche Gesangstalente, viele zu jung verstorbene Stars. Doch vergessen werden wir sie nie. Ihre Bilder werden bleiben.

Unfall, Krankheit, Drogen: Auch Stars werden manchmal verfrüht aus dem Leben gerissen, sterben viel zu jung. In den Herzen ihrer Fans leben sie weiter. Anna Nicole Smith wurde als Vickie Lynn Hogan in Houston, Texas geboren, und ihre Karriere als verführerisch kurviges Model, Schauspielerin und junge Ehefrau eines fast 90-jährigen Milliardärs war in den Neunzigern und frühen 2000ern so schillernd und skandalös, wie ihr früher Tod tragisch.

Anna Nicole Smith hatte fünf Monate vor ihrem viel zu frühen Ende ihr zweites Kind, Tochter Dannielynn Hope zur Welt gebracht, ihr 20-jähriger Sohn Daniel starb drei Tage nach seinem Besuch am Wochenbett im Krankenhaus. Sie erlitt in Hollywood, Florida einen Zusammenbruch und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei der Obduktion wurde eine versehentliche Überdosis verschiedener Medikamente festgestellt.

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Sie wurde neben ihrem Sohn auf den Bahamas bestattet, und als tragische Kultblondine mit schwieriger Familiengeschichte ist sie bis heute in Erinnerung geblieben. Der Tod eines geliebten Menschen ist für jeden ein großer Verlust. Besonders wenn dieser Mensch noch viel zu früh, viel zu jung und vollkommen unerwartet von uns geht. Nicht nur wenn jemand aus deroder Freundeskreis stirbt, nimmt uns das mit, auch der Tod eines Idols, eines Lieblingssängers oder –Schauspielers kann in uns Emotionen hervorrufen.