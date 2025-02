Anna und Gerald Heiser: Ehe-Krise überwinden?

Trotz Trennungsgerüchten: Anna und Gerald Heiser geben Einblicke in ihre Ehe. Die beiden aus „Bauer sucht Frau“ leben in Namibia und kämpfen mit Paartherapie für ihre Beziehung.

Anna und Gerald Heiser lernten sich bei der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ kennen und wurden ein Paar. Die ehemalige Kandidatin zog zu dem Landwirt und seiner Farm nach Namibia, wo sie eine Familie gründeten und zwei gemeinsame Kinder haben. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Trennungsgerüchte. Im vergangenen Jahr nahm sich Anna Heiser eine Auszeit, reiste zu ihrer Familie nach Polen und Deutschland. Dies belebte die Spekulationen.

Anna Heiser dementierte die Gerüchte aber stets und betonte, dass sie und Gerald ein starkes Team seien, das zusammen durch dick und dünn gehe. Inzwischen ist klar, dass die Eheprobleme real sind und sie professionelle Hilfe suchen. Zu Beginn des Jahres 2025 erklärte sie, dass sie mit dem gleichen Mann ins neue Jahr startet, in den sie sich 2017 verliebt hatte. Neuesten Nachrichten zufolge halten sich die Trennungsgerüchte hartnäckig. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin eine Nachricht, in der es hieß: 'Seid ihr denn noch zusammen?' Anna Heiser nutzte dies als Gelegenheit, Klartext zu sprechen. Die 34-Jährige betonte: 'Diese Nachricht bekomme ich sehr oft. Ich verfolge es zwar selber nicht, aber durch euch bekomme ich mit, dass es in der Presse heißt, wir wären getrennt – das stimmt nicht.' Mit Blick auf ihren Beziehungsstatus gab Anna Heiser auch Einblicke in den Zustand ihrer Ehe. Sie sagte: 'Ja, wir hatten eine große Krise und ja, es war sehr knapp, aber wir sind nach wie vor zusammen, gehen zu einer Paartherapie und kämpfen um unsere Ehe.' Vor etwa einem Monat erzählte Anna Heiser, dass sie ihre zweite Paartherapie-Sitzung hinter sich gebracht hätten. Zu diesem Zeitpunkt erklärte die Auswanderin: 'Ich wünschte, ich könnte sagen, wir hätten es geschafft und bräuchten keine weitere, aber das wäre nicht wahr.' Die Sitzungen seien für sie 'emotional aufwühlend und unglaublich anstrengend'. Doch genauso wichtig seien sie auch. Anna Heiser offenbarte, es sei kein einfacher Weg, aber es fühle sich an, als würden sie 'endlich in die richtige Richtung gehen'





