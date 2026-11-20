Die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock arbeitet ab sofort als Senior Advisor für FGS Global in New York. Details zu ihrer neuen Rolle und ihren bisherigen Erfahrungen.

Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre berufliche Laufbahn nach dem Ausscheiden aus der Bundespolitik neu ausgerichtet. Ab sofort ist sie als Senior Advisor für das internationale Kommunikationsberatungsunternehmen FGS Global tätig, wie das Handelsblatt berichtet. Diese Position wird Baerbock in New York ausüben und stellt einen klaren Wechsel in die Beratungsbranche dar.

Neue Rolle bei FGS Global und akademische Kontinuität

Die 45-jährige Grünen-Politikerin tritt ihre neue Position bei der globalen Beratungsfirma an, wobei es sich um einen Nebenjob handelt. Parallel zu ihrer Tätigkeit in den USA setzt Baerbock ihre Lehrtätigkeit an der Columbia University fort. Dort ist sie seit September als Professor of Professional Practice an der Fakultät für internationale und öffentliche Angelegenheiten angestellt.

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Die Verbindung zwischen Baerbocks politischer Expertise und der strategischen Ausrichtung von FGS Global wird von der Unternehmensleitung explizit hervorgehoben. Das Unternehmen setzt auf die langjährige Erfahrung der ehemaligen Amtsinhaberin, die maßgeblich den Begriff der feministischen Außenpolitik prägte. Die gezielte Integration in das Beratungsteam soll dabei spezifische Kompetenzen einbringen, die für Kundenprojekte von Relevanz sind.

Geostrategische Expertise und Kundenprojekte

Brigitte von Haacke, die Europachefin von FGS Global, äußerte sich enthusiastisch über die Zusammenarbeit mit Baerbock. In ihren Aussagen betonte sie, dass die ehemalige Außenministerin dem Unternehmen ihre geostrategische Expertise zur Verfügung stellen werde. Diese fachliche Einbindung ist jedoch nicht unbegrenzt und wird strategisch dosiert eingesetzt.

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Von Haacke schränkte die Reichweite der neuen Zusammenarbeit deutlich ein. Sie erklärte, dass Baerbocks Beratungshilfe lediglich bei einzelnen Projekten der Kunden des Unternehmens geplant sei. Dies verdeutlicht, dass es sich nicht um eine durchgehende operative Leitung handelt, sondern um eine projektbezogene Expertise in speziellen Fragestellungen der internationalen Beziehungen.

Hintergrund von FGS Global und Struktur des Unternehmens

Das Beratungsunternehmen FGS Global hat eine komplexe organisatorische Geschichte, die seine aktuelle Marktposition erklärt. Die Firma entstand im Jahr 2021 durch den Zusammenschluss mehrerer unabhängiger Beratungsfirmen zu einem großen internationalen Anbieter. Dieser Prozess sollte die Kapazitäten und die geografische Reichweite des neuen Konzerns signifikant stärken.

Die aktuelle Eigentümerstruktur unterliegt weiteren Veränderungen durch Finanzinvestoren. Seit dem Jahr 2024 gehört die Firma mehrheitlich dem Finanzinvestor KKR. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 1400 Mitarbeiter, was es zu einem значимом Akteur im Bereich der internationalen Kommunikation macht. Diese Größe bietet Baerbock ein stabiles Fundament für ihre beratende Tätigkeit.

Karriereübergang und Kontext der New Yorker Niederlassung

Der Wechsel nach New York stellt einen deutlichen geografischen und beruflichen Schritt für Baerbock dar. An dem New Yorker Standort der Beratungsgesellschaft trifft sie auf bekannte Gesichter aus der deutschen Politiklandschaft. Dazu gehört unter anderem Eva Christiansen, die als langjährige Büroleiterin und strategische Planerin von Ex-Kanzlerin Merkel fungierte.

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Diese personelle Verflechtung verdeutlicht, wie stark die Netzwerke der deutschen Eliten in die internationale Beratungswelt übergehen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Strategen wie Christiansen bietet Baerbock ein Umfeld, das auf hohem Niveau mit politischen und wirtschaftlichen Fragestellungen umgeht. Dies stellt eine logische Fortsetzung ihrer bisherigen Karriere in den Spitzenpositionen dar.

Vorangegangene politische Laufbahn und Kommunikation

Nach dem Bruch der Ampelkoalition im Jahr 2025 und der darauffolgenden Wahlniederlage zog sich Baerbock aus der deutschen Spitzenpolitik zurück. Im Juni 2025 legte sie offiziell ihr Bundestagsmandat nieder. In der Zeit von September 2025 bis September 2026 war sie zudem Präsidentin einer relevanten Organisation, was ihre internationale Präsenz weiter festigte.

Mit dem neuen Job blicken Kritiker und Beobachter auch auf Baerbocks eigene Kommunikation während ihrer Amtszeit zurück. Im Jahr 2023 gab es öffentliche Kritik, als sie im Europarat Statements abgab, die missverstanden wurden. Ihr eigenes Ministerium musste daraufhin zurückrudern und klarstellen, dass die Aussagen spezifisch die Unterstützung der Ukraine meinten. Solche Kommunikationspannen prägen teilweise das Bild, das von ihrer neuerlichen Tätigkeit in der Wirtschaftswelt erwartet wird.