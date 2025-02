Annalena Baerbocks Lieblingkleid: Schwarz mit Leder-Applikationen

Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat ein Liebling Kleid gefunden. Das Kleid ist schwarz mit auffälligen Leder-Applikationen und wird oft zu offiziellen Auftritten getragen.

Annalena Baerbock , Grünen - Außenministerin , ist bekannt für ihren modischen Stil bei offiziellen Auftritten. Von weißen Hosenanzügen mit High Heels bis hin zu farbenfrohen Kleid ern, sie bevorzugt immer einen gepflegten Look. Doch ein Kleid hat sich als besonders beliebt bei ihr herausgestellt. Dieses schwarze Kleid mit auffälligen Leder-Applikationen am oberen Teil und Dreiviertelärmeln ist bereits mehrfach an ihr zu sehen gewesen.

Es wurde sowohl bei der Münchner Sicherheitskonferenz als auch im Bundestag getragen. Baerbock trug das Kleid auch im Oktober 2024, als sie an einem Debattierungsforum des Bundestages teilnahm und eine Rede hielt. Das Kleid stammt aus einer älteren Kollektion des Modelabels Boss und kostete einst etwa 330 Euro. Aktuell ist es in einigen Geschäften für etwa 170 Euro erhältlich. Auch Kamilla Senjo, Moderatorin bei 'ARD Brisant', trug dieses Kleid vor einigen Jahren.





