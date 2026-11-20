Annalena Baerbock startet als Senior Adviser bei FGS Global und lehrt an der Columbia University. Details zu ihrem neuen Job und der Übergang nach der Politik.

Annalena Baerbock hat ihre berufliche Laufbahn nach dem Ausscheiden aus der Spitzenpolitik neu strukturiert. Die 45-Jährige ist nun als Senior Adviser für die Kommunikationsberatung FGS Global tätig. Diese Position wird sie parallel zu ihrer Rolle als Professorin an der Columbia-Universität in New York ausüben.

Strategische Beratung durch FGS Global

Eine Sprecherin des Beratungsunternehmens FGS Global bestätigte gegenüber der Zeitung, dass Baerbock ab sofort ihre geostrategische Expertise bei einzelnen Projekten ihrer Kunden einbringen wird. Das Unternehmen betonte seine Freude über die Zusammenarbeit und verwies auf die hohe Wertschätzung ihrer Erfahrung.

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FGS Global gilt international als renommierte Institution im Bereich der Kommunikationsberatung. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben auf verschiedene Aufgabenbereiche spezialisiert. Dazu gehören strategische und Finanzkommunikation, Policy und Public Affairs, Reputations- und Krisenmanagement sowie AI Advisory. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit datengetriebener digitaler Kommunikation.

Unternehmensstruktur und Eigentümerwechsel

Die strukturelle Basis von FGS Global ist umfangreich. Laut eigener Webseite beschäftigt das Unternehmen rund 1800 Mitarbeitende. Die operative Reichweite erstreckt sich auf 31 Büros weltweit, die global verteilt sind.

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Eine wichtige finanzielle Entwicklung vollzog sich im Jahr 2024. Der Finanzinvestor KKR sicherte sich 2024 die Mehrheit an dem Unternehmen. Der Kaufpreis belief sich dabei auf 775 Millionen Euro. Diese Transaktion markiert einen bedeutenden Schritt in der Ownership-Struktur der Beratungsfirma.

Perspektiven an der Columbia-Universität

Neben ihrer Beratertätigkeit nimmt Baerbock eine akademische Funktion wahr. In ihren Vorlesungen an der Columbia-Universität befasst sie sich Berichten zufolge mit Fragen der internationalen politischen Führung. Die Struktur der Lehrtätigkeit ist klar definiert.

Es handelt sich dabei nicht um eine rein forschungsorientierte Professur, sondern um eine praxisorientierte Professur. Die Zielgruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist spezifisch definiert. Die Teilnehmenden sind offenbar Führungskräfte mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung. Dieser Fokus auf Praxiserfahrung unterstreicht den angewandten Charakter des akademischen Angebots.

Politische Vorgeschichte und Übergangsregelungen

Der Schritt in die private Beratungswelt folgt auf eine langjährige politische Karriere. Während der Amtszeit von Kanzler Olaf Scholz (SPD) von 2021 bis 2025 war Baerbock Außenministerin. Sie war die erste Frau in diesem hohen Amt und setzte konsequent auf das Konzept einer feministischen Außenpolitik.

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Der politische Wind änderte sich nach dem vorzeitigen Aus der Scholz-Regierung. In der Folge der folgenden Neuwahlen zog sich Baerbock aus der Spitzenpolitik zurück. Ein formaler Meilenstein in diesem Prozess war das Ende 2025 erfolgte Ablegen ihres Bundestagsmandats. Diese Schritte markierten den offiziellen Abschluss ihrer direkten legislativen Tätigkeit.

Kontroverse um die UN-Präsidentschaft

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in ihrer aktuellen Karriereentwicklung war der September 2025. In diesem Monat übernahm Baerbock das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung. Diese Ernennung hatte in der Fachwelt und der Öffentlichkeit erheblichen Wirbel ausgelöst.

Hintergrund der Kontroverse war die Tatsache, dass sich Baerbock den Job beschafft haben soll, obwohl die erfahrene Karrierediplomatin Helga Schmid für den Posten vorgesehen war. Helga Schmid hatte sich monatelang auf die Position vorbereitet. Die Präsidentschaft von Baerbock ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Die rechtlichen Voraussetzungen für ihre neue Tätigkeit bei FGS Global waren zuvor geprüft worden. Die Karenzzeit von 18 Monaten, die ehemalige Ministerinnen und Minister vor dem Antreten eines neuen Jobs einhalten müssen, ist bereits abgelaufen. Damit sind alle formalen Hürden für die Doppelrolle als Beraterin und Professorin genommen.