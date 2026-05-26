Anne Hathaway: Die Schauspielerin lebte jahrelang mit einer schweren Augenerkrankung

Anne Hathaway hat jahrelang mit einer schweren Augenerkrankung gelebt. Die Schauspielerin hat jetzt erstmals öffentlich davon gesprochen, dass sie an einem früh einsetzenden Katarakt litt.

Anne Hathaway hat jahrelang mit einer schweren Augenerkrankung gelebt. Die Schauspielerin hat jetzt erstmals öffentlich davon gesprochen, dass sie an einem früh einsetzenden Katarakt litt.

Sie litt zwischen ihrem 30. und 40. Lebensjahr unter der Augenerkrankung und war zehn Jahre lang halb blind. Nach einer Operation konnte sie wieder das gesamte Spektrum sehen und schätzt das Sehen jetzt sehr. Ihre Fans reagieren auf die OP-Enthüllung teils geschockt und haben Kommentare wie 'Oh mein Gott.

Wie viele Filme sie in diesen 10 Jahren gedreht hat, und sie hat es nie erwähnt' geschrieben. Ihre Augenerkrankung habe ihr Nervensystem tatsächlich stark belastet und für viel Stress gesorgt, gab Anne Hathaway zu. Seit der OP habe sie sich aber wieder beruhigt. Anne Hathaway hat in 'Der Teufel trägt Prada 2' wieder in ihrer ikonischen Rolle als Andy Sachs zu sehen sein





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