Anne Hathaway erwartet ihr drittes Kind: Video und Lied zum Babybauch

Anne Hathaway, bekannt aus Filmen wie "The Dark Knight" und "Les Misérables", ist wieder schwanger und erwartet damit ihr drittes Kind. Sie verkündete die gute Nachricht selbst auf Instagram mit einem kurzen Video und dem Song "Baby I'm Yours" von Barbara Lewis.

Süße Baby -News aus Hollywood! Anne Hathaway (43) ist wieder schwanger und erwartet damit ihr drittes Kind. Die Oscar-Preisträgerin verkündete die frohe Nachricht selbst auf Instagram – mit einem kurzen Video , das bei ihren Fans für Begeisterung sorgt.

In dem Clip trägt die Schauspielerin ein weit geschnittenes, weißes Kleid. Zunächst hält sie ihre Arme vor den Bauch, dann lässt sie sie sinken – und präsentiert stolz ihren deutlich sichtbaren Babybauch. Dazu läuft passenderweise der Song "Baby I'm Yours" von Barbara Lewis (83). Hathaway lächelt, legt die Hände auf ihren Bauch und läuft anschließend aus dem Bild. Widerruf Tracking und Cookie





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