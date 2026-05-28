Anne Hathaway: Ich wollte hinschmeißen, weil ich mich für meine Tanz- und Gesangseinlagen schämte

Anne Hathaway, die Hauptdarstellerin von 'Der Teufel trägt Prada 2', wollte bei dem Mystery-Film hinschmeißen, weil sie sich für ihre Tanz- und Gesangseinlagen schämte. Sie nahm zusätzliche Tanzstunden und Gesangsunterricht, um ihre Leistung zu verbessern.

Anne Hathaway wollte bei Mystery-Film hinschmeißen, weil sie sich für ihre Tanz- und Gesangseinlagen schämte. Sie nahm zusätzliche Tanzstunden und Gesangsunterricht, um ihre Leistung zu verbessern.

Die 43-Jährige war so unzufrieden mit ihrer Darbietung, dass sie direkt hinschmeißen wollte. Sie besprach sich mit ihrem Ehemann, Filmemacher und Designer Adam Shulman, und kam zu dem Schluss, dass es keine Schande wäre, gefeuert zu werden, aber sehr wohl, wenn sie kündigen würde. Anne Hathaway blieb am Ball, selbst als die Dreharbeiten schon längst beendet wurden. Sie kehrte zurück und nahm quasi alles noch einmal im Studio gemeinsam mit Songwriter Jack Antonoff auf. Das ist wahre Hingabe





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anne Hathaway Der Teufel Trägt Prada 2 Mystery-Film Tanz- Und Gesangseinlagen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Quasi blind': Anne Hathaway offenbart eine jahrelange ErkrankungSchauspielerin Anne Hathaway hat über viele Jahre im Verborgenen eine schwere Erkrankung ertragen. Nun fasste die Oscarpreisträgerin erstmals den Mut, darüber zu sprechen.

Read more »

„Ich war zehn Jahre lang halbblind „: Anne Hathaway spricht erstmals über ErkrankungSchauspielerin und Hollywood-Star Anne Hathaway hat im Podcast „Popcast“ erstmals über eine langjährige Erkrankung gesprochen: So berichtete die 43-Jährige im Alter von 30 Jahren an einem Grauen Star erkrankt und auf einem Auge fast blind gewesen zu sein.

Read more »

„War praktisch blind“: Anne Hathaway spricht über ErkrankungEigentlich hält Anne Hathaway ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist nun ein Geständnis der Schauspielerin: Sie spricht offen über den jahrelangen Kampf mit einer schweren Augenkrankheit.

Read more »

Anne Hathaway offenbart schlimme ErkrankungEigentlich hält Anne Hathaway ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist nun ein Geständnis der Schauspielerin: Sie spricht offen über den jahrelangen Kampf mit einer schweren Augenkrankheit.

Read more »