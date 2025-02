Anne Hathaway und Sohn Jack sorgen beim Super Bowl für Freude

Anne Hathaway und ihr Sohn Jack waren beim diesjährigen Super Bowl in New Orleans zu sehen und feierten den Sieg der Philadelphia Eagles. Die Schauspielerin und ihr Sohn wurden von den Kameras im Stadion eingefangen, als sie begeistert anfeuern und mit den Zuschauern feiern.

Anne Hathaway und ihr jüngster Sohn Jack sorgten beim diesjährigen Super Bowl für einige der schönsten Momente des Abends. Während Millionen von Fans den Triumph der Philadelphia Eagles über die Kansas City Chiefs feierten, wurden die beiden von den Kameras im Caesars Superdome in New Orleans eingefangen.

Anne Hathaway, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie „Der Teufel trägt Prada“ und „Plötzlich Prinzessin“, war in Philadelphia Eagles Merchandise gekleidet und feierte mit ihrem Sohn den Sieg der Mannschaft. Als die Stadionkamera die beiden auf dem Bildschirm einblendte, reagierte Jack, der auf dem Schoß seiner Mutter saß, euphorisch und winkte begeistert der Kamera entgegen.Hathaway stammt zwar selbst aus New York City, aber ihr bereits verstorbener Großvater Joe McCauley war ein beliebter Radiomoderator aus Philadelphia. Dies bedeutet, dass der Sieg der Eagles für die Schauspielerin und ihren Sohn ein besonderer Anlass war. Anne Hathaway, 43, hat zwei Söhne: Jonathan, 8, und Jack, 5. Ob Jonathan auch beim Super Bowl im Stadion anwesend war, ist nicht bekannt. Die Schauspielerin versucht, ihre Kinder so gut es geht abseits der Öffentlichkeit aufzuziehen, wie sie im November 2023 gegenüber 'Net-A-Porter' erklärte: 'Das ist etwas, das ich nicht nur für meine eigene Gesundheit für wichtig halte – ich bin in einem Team, es ist meine Familie, und es geht nicht nur um mich.'





