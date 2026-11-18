Anne Hathaway ist zum dritten Mal Mama geworden. Sie wurde in New York mit einem Neugeborenen gesichtet, das US-Magazin People bestätigt die Geburt.

Hollywood-Star Anne Hathaway (44) ist zum dritten Mal Mama geworden. Die Schauspielerin wurde am Dienstag, 18. November, in New York mit einem Neugeborenen gesichtet, das sie in einer Babytrage vor der Brust trug. Das US-Magazin People bestätigt die Geburt unter Berufung auf Insider.

Für Anne Hathaway ist das Jahr 2026 beruflich wie privat ein besonderes. Während sie mit ihren Filmen rund um die Welt unterwegs war, erwartete sie ihr drittes Kind. Das Familienglück wird damit noch ein Stück größer.

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Drittes Kind in New York gesichtet

Anne Hathaway wurde am Dienstag, 18. November, in New York mit einem Neugeborenen gesichtet. Die Schauspielerin trug das Baby liebevoll in einer Babytrage vor der Brust, wie Aufnahmen zeigen, die von Beobachtern festgehalten wurden.

Die Sichtung bestätigt, was zuvor bereits in den Medien kursierte. Das US-Magazin People berichtet unter Berufung auf Insider, dass Hathaway mit ihrem Baby zusammen gewesen sein soll. Eine offizielle Mitteilung der Schauspielerin lag zum Zeitpunkt der Berichte nicht vor.

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Familie mit Adam Shulman und zwei Söhnen

Anne Hathaway ist mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) verheiratet. Das Paar kennt sich seit 2008 und ist seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden bereits zwei Söhne, Jonathan (10) und Jack (6).

Mit dem neuen Baby wächst die Familie auf vier Personen an. Hathaway hatte bereits im Oktober in der US-Sendung CBS Mornings verraten, dass ein drittes Kind erwartet wird. Dabei zeigte sie sich begeistert und überglücklich.

Schwangerschaft während der Kinowochen verborgen

Anne Hathaway hielt ihre Schwangerschaft lange geheim, obwohl sie 2026 gleich fünf Filme im Kino veröffentlichte. Zu den Produktionen gehörten Der Teufel trägt Prada 2, Mother Mary, Die Odyssee, The End of Oak Street und Verity.

Im Juni zeigte sich Hathaway erstmals offen mit ihrer Babykugel. In einem Instagram-Video trug sie ein weißes Kleid, unter dem der Babybauch deutlich zu sehen war. Unterlegt war das Video mit dem Song Baby I'm Yours.

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Letzte Wochen als vierköpfige Familie

Anne Hathaway wollte die Zeit vor der Geburt bewusst als vierköpfige Familie genießen. Sie hatte gegenüber CBS Mornings erklärt, dass mit dem neuen Familienmitglied vieles anders werden würde.

Nach den Dreharbeiten und Promotouren bleibt der Schauspielerin nun vor allem Zeit für die Familie. Die Geburt markiert den vorläufigen Höhepunkt eines Jahres, in dem Hathaway im Kino und auf dem roten Teppich immer präsent war.