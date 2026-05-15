Anne-Marie Großmann, Vorstand der GMH Gruppe, warnt vor massiven Schäden für Industrie und Politik, wenn die deutsche Wirtschaft weiterhin abschmiert. Sie betont, dass die Stahlproduktion ein Grundprodukt für weitere Verarbeitende Betriebe ist und dass die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie sehr gut bezahlt und anspruchsvoll sind. Großmann betont auch, dass die Herausforderungen, die politisch herbeigeführt werden, Arbeitsplätze bedrohen und dass ein hohes politisches Unverständnis besteht.

Anne-Marie Großmann , Vorstand der GMH Gruppe, warnt vor massiven Schäden für Industrie und Politik , wenn die deutsche Wirtschaft weiterhin abschmiert. Sie betont, dass die Stahlproduktion ein Grundprodukt für weitere Verarbeitende Betriebe ist, die Zulieferungen für verschiedene Branchen liefern.

Gleichzeitig betont sie, dass die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie sehr gut bezahlt und anspruchsvoll sind. Wenn diese Arbeitsplätze verloren gehen, würde die Perspektive für die Kollegen schlecht sein. Die Strompreise und Gaspreise haben sich negativ entwickelt, und die Märkte sind chaotisch. Großmann betont auch, dass die Herausforderungen, die politisch herbeigeführt werden, Arbeitsplätze bedrohen, und dass ein hohes politisches Unverständnis besteht.

Sie sieht auch AfD-Anteile in einigen Wahlkreisen und befürchtet, dass die großen Parteien der Mitte nicht mehr in der Lage sind, Wähler abzugreifen. Großmann betont, dass sie sich mit Politikern spricht, aber sie nicht geholfen wird





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