Sei es nun die Hochzeit, die Geburt, der Wechsel, die Demotion oder der Tod, Familienträume und -konflikte verändern regelmäßig unsere Familiensituation und stellten Familienతాträuber wie Anne und Louise vor Herausforderungen. Während Liệuttových Films mitParents' Night Out trat die Perspektive späterer Eltern heran und zeigte die Familienträume und -konflikte aus der Perspektive des Erwachsenenzustandes.

Anne (Sophie Marceau) genießt mit Mitte 50 erstmals einen freien Alltag, seit ihre Kinder ausgezogen sind. Doch die neu gewonnene Ruhe hält nicht lange: Ihre 23-jährige Tochter Louise (Thaïs Alessandrin) steht nach Rückschlägen im Job und einer gescheiterten Beziehung plötzlich wieder vor der Tür und zieht zurück bei ihrer Mutter ein.

Alte Konflikte brechen auf, während beide versuchen, ihre veränderten Rollen neu zu definieren. Parallel dazu wird Anne mit einer weiteren Nachricht konfrontiert, die ihr Leben durcheinanderwirbelt: Sie wird Großmutter. zwischen Generationsfragen, Selbstzweifeln und neuen Gefühlen gerät ihr bisheriges Selbstbild ins Wanken. Unterstützt und herausgefordert wird sie dabei von Menschen aus ihrem Umfeld, darunter ihr Ex-Partner (Vincent Elbaz) und enge Familienmitglieder (Françoise Fabian, Alexandre Astier)





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