Anne Wünsche chartert Luxusjacht für OnlyFans-Shooting und spricht über Einnahmen

Die Influencerin Anne Wünsche bucht die teuerste Tagescharter-Jacht vor Mallorca für ein Shooting und gibt offen Einblicke in ihre Finanzen und persönlichen Beweggründe.

Influencerin Anne Wünsche (34) hat sich für ein OnlyFans-Shooting die Luxus-Jacht Papamares gechartert und spricht offen über die Kosten und Einnahmen . Die 24 Meter lange Jacht kostet 6000 Euro pro Tag, doch Wünsche betont, dass sie diese Summe problemlos stemmen könne, da ein einziger OnlyFans-Post mindestens 5000 Euro einbringe.

Sie erklärt, dass sie solche Erlebnisse als Investition in ihre Kraft betrachtet, nicht als herkömmlichen Luxus wie Markenkleidung. Trotz ihres Erfolgs erinnert sie sich an ihre Herkunft aus Cottbus ohne Ausbildung. Auf der Jacht entstanden jedoch nicht alle geplanten Aufnahmen, da sie sich vor der Crew unwohl fühlte und therefore explizitere Fotos in Innenräumen machte.

Privat verrät sie, dass sie sogar ihr drittes Date mit einem Mann auf der Jacht hatte, jedoch due to momentane emotionale Barrieren keine ernsthafte Beziehung entstand. Als nächstes erwartet sie ihren pinken Mercedes AMG auf Mallorca





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