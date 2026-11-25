Annemarie Carpendale ist nach der Trennung von Ehemann Wayne wieder glücklich. Ihr Neuer ist in München kein Unbekannter.

Manchmal fühlt sich auch eine Millionenstadt an wie ein Dorf. Da muss man nur das ein oder andere einschlägige Society-Lokal besuchen und schon verbreitet sich auch die Nachricht von einem neuen großen Glück so schnell wie ein Lauffeuer.

So passierte es vergangene Woche, als der erfolgreiche Modeunternehmer Daniel Schustermann seinen 50. Geburtstag feierte und am späten Vormittag auf sein neues Lebensjahr anstieß.dabei – und auch die neue Lebensgefährtin von Daniel Schustermann. Und hier wird es spannend: Denn bei ihr handelt es sich um die bekannte TV-ModeratorinVon ihrer Zuneigung füreinander machten die beiden bei ihrem Besuch im „Caffé Conte“ keinen Hehl – da ist viel Liebe im Spiel. Das spürte jeder, der die beiden zusammen sah.

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Als BUNTE Daniel Schustermann auf seinem Handy erreicht und ihn darauf anspricht, sagt er: „Ich habe wirklich nicht den Hauch irgendetwas dazu zu sagen.

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“ Und weiter: „Ganz ehrlich, ich habe wahnsinnig viele Freunde, ich werde ständig mit Menschen gesehen. Ich bin eine Person des nicht öffentlichen Lebens und will mit so etwas – weder mit Gerüchten noch mit sonst etwas – zu tun haben. “