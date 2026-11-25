Annemarie Carpendale (49) ist mit Mode-Unternehmer Daniel Schustermann (50) festes Paar. Nach der Trennung von Wayne bestärken sie ihre Beziehung bei dessen Geburtstag.

Annemarie Carpendale hat nach fast 19 gemeinsamen Jahren mit ihrem Ehemann Wayne ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die 49-jährige TV-Moderin befindet sich seit Kurzem in einer festen Beziehung mit dem 50-jährigen Mode-Unternehmer Daniel Schustermann.

Die Bestätigung dieses neuen Verhältnisses wurde kürzlich bei Schustermanns 50. Geburtstag in München deutlich, wo sich das Paar öffentlich zeigte. Damit löst sie ihre langjährige Beziehung zu Wayne auf und startet durch.

Offizielle Bestätigung der Beziehung

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Daniel Schustermann, der lange Zeit als Chef des Mode-Händlers BestSecret fungierte, ist seit 2021 im Beirat dieses Unternehmens tätig. Die Beziehung der beiden ist keineswegs neu entstanden. Bereits vor neun Wochen berichteten Medienexklusiv über den unbekannten Mann an ihrer Seite, nannten seinen Namen jedoch bewusst nicht, da Annemarie Carpendale in dieser Phase noch schweigen und ihr neues Glück privat genießen wollte. Nun hat der Mann ihren bis dato namenlosen Status in der Öffentlichkeit geklärt.

Gemeinsame Zeit in München und im Urlaub

Seit rund vier Monaten fällt auf, dass der Münchner Unternehmer häufig an der Seite von Annemarie Carpendale zu sehen ist. Die beiden wurden regelmäßig in renommierten Szene-Restaurants in München gesichtet, wobei sie mal Händchen hielten und sich mal küssten. Ihr Umgang wirkte stets innig und vertraut. Freunde des Paares gaben an, dass sich Annemarie und ihr Begleiter liebevoll Schatz nannten. Er stammt aus dem direkten Freundeskreis der Familie und wohnt nur etwa acht Autominuten vom Haus der Familie in München entfernt.

Herkunft und Hintergrund des neuen Partners

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Daniel Schustermann bringt umfangreiche Branchenerfahrung mit. Er führte den Mode-Händler BestSecret rund 18 Jahre lang erfolgreich als Chef. Zudem hat er ebenfalls zwei Kinder und soll getrennt leben. Seine Wurzeln in der Münchner Modeszene und die räumliche Nähe zur Familie Carpendale spielten vermutlich eine Rolle bei der Annäherung. Die öffentliche Bestätigung erfolgte nun nach einer Phase der Privatsphäre, in der sie ihre neue Verbindung langsam ausgebaut haben.

Situation der früheren Eheleute

Annemarie und Wayne hatten nach fast 19 gemeinsamen Jahren erklärt, bereits seit Anfang des Jahres kein Paar mehr zu sein. Trotz der Trennung leben sie weiterhin mit ihrem Sohn unter einem Dach. Die beiden betonten damals, dass sie eine Familie bilden und ein ziemlich gutes Team seien. Diese Kooperation zeigte sich auch, als sie Anfang September erstmals seit Bekanntgabe ihrer Trennung wieder gemeinsam eine Gala in Wien moderierten. Diese professionelle Zusammenarbeit unterstreicht den respektvollen Umgang miteinander.

Nächste Schritte und weitere Pläne

Die Beziehung zwischen Annemarie Carpendale und Daniel Schustermann hat sich längst über spontane Restaurantbesuche hinaus entwickelt. Wie Informationen nahelegen, war das Paar kürzlich gemeinsam im Urlaub auf den Malediven. Nach ihrer Rückkehr feierten sie nun Schustermanns 50. Geburtstag gemeinsam. Dies bestätigt den festen Status ihrer Partnerschaft. Annemarie Carpendale nutzt diese Phase, um ihre neue Liebe im öffentlichen Leben zu etablieren, während sie ihre familiären Pflichten in München weiterhin wahrnimmt.