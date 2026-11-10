Anni The Duck plant Konzert in der Lanxess-Arena im April 2027

Influencerin Anni The Duck will im April 2027 in Köln mit einer Multimedia-Show einen Schlussstrich unter die schwerste Zeit ihres Lebens ziehen. Die Kosten liegen laut Angaben bei weit über 400.000 Euro.

Die Internet-Influencerin Anni The Duck, bürgerlich Anissa Baddour, plant ein großes Konzert in der Kölner Lanxess-Arena im April 2027. Wie BILD berichtet, will die 29-Jährige mit der Show die düsterste Zeit ihres Lebens endgültig hinter sich lassen. Die Veranstaltung soll also nicht nur Musik bieten, sondern auch einen persönlichen Schlussstrich markieren.

Auslöser für die Krise war der Mai 2024, als Anni The Duck, die über 3 Millionen Follower hat, massiv unter Druck geriet. Ehemals enge Freundinnen, die Internet-Stars Mowky (35) und Reved (26), warfen ihr Psychoterror und Tierquälerei vor. Die Vorwürfe stehen im Raum und gelten als Vorwürfe, die Baddour in dieser Phase öffentlich belasteten.

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Lanxess-Arena als Ort für das Konzert im April 2027

Anni The Duck will ihr Konzert im April 2027 in der Lanxess-Arena in Köln veranstalten. Die Halle hat bereits große Namen empfangen, darunter Elton John (79) und Katy Perry (42). Im April 2027 soll die Arena nun zum Ort werden, an dem das schwierige Kapitel der Influencerin enden soll.

Nach Angaben der Influencerin wird es eine Multimedia-Show mit Songs, Videoeinspielern und tänzerischen Sequenzen geben. Anissa Baddour beschreibt das Projekt als Traum, den sie sich durch die Aufarbeitung ihrer Geschichte erfüllen möchte. Sie sagt, die Show helfe ihr, alles zu verarbeiten, und deshalb passe das Format perfekt zu ihrem Anliegen.

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Unterstützung am Mikrofon soll es von Influencer-Kollegen wie Danergy (31) und Cashisclay (32) geben. Die beiden sollen die Veranstaltung mit ihrer Präsenz begleiten. Die genaue Rolle jedes Auftretenden geht aus den vorliegenden Angaben nicht im Detail hervor.

Vorwürfe, Image-Krise und die Aufarbeitung durch JayRiddle

Die Vorwürfe gegen Anissa Baddour führten 2024 zu einem schnellen Einbruch ihres öffentlichen Ansehens. Innerhalb weniger Tage verloren Werbeverträge, Einnahmen und Freundschaften an Bedeutung. Nach den Schilderungen der Influencerin stand sie damals finanziell und psychisch vor dem Ruin.

Im Frühjahr 2026 veröffentlichte der YouTuber JayRiddle eine Video-Reihe, die sich mit den zahlreichen Vorwürfen gegen Baddour befasste. Nach Darstellung der Berichterstattung stellte diese Reihe das Image der Influencerin wieder her. Anni The Duck selbst hofft, dass das Thema mit dem Konzert emotional und öffentlich beendet werden kann.

Die Influencerin formuliert ihr Ziel so, dass sie nach dem Konzert nicht umsonst durch die Hölle gegangen sei und ein gutes Ende nehmen solle. Für Anissa Baddour ist die Show deshalb weit mehr als eine reine Veranstaltung. Sie verbindet damit den Wunsch, die Vergangenheit abzuschließen und nach vorn zu blicken.

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Kosten von über 400.000 Euro und das neue Album

Die Kosten für das Konzert belaufen sich nach Angaben von Anni The Duck auf weit über 400.000 Euro. Allein die Miete für die Lanxess-Arena beträgt laut Influencerin 100.000 Euro, und darin sind Bühne, Licht und Personal noch nicht enthalten. Trotz dieser Summen hält Baddour das Projekt für wertvoll.

Anni The Duck ist seit mehr als zehn Jahren als Influencerin aktiv und wurde zunächst vor allem durch Cosplay bekannt. Unter dem Künstlernamen Nysa veröffentlicht sie zudem seit Jahren eigene Lieder. Während der Show will sie große Teile ihres unveröffentlichten Albums spielen, dazu Songs, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren entstanden sind.

Nach Aussage der Influencerin spiegeln diese Songs ihre eigene Geschichte wider, die sie mit dem Publikum teilen möchte. Damit verbindet die Veranstaltung zwei Ebenen, nämlich die Karriere als Content-Creatorin und die musikalische Arbeit unter dem Namen Nysa. Ob und wie die Show sich wirtschaftlich trägt, ist in den vorliegenden Informationen nicht genannt.