Anni The Duck: Vom Cosplay-Star zum Twitch-Phänomen - Aufstieg, Fall und Comeback

Die Cosplayerin und Streamerin Anni The Duck erlebte einen rasanten Aufstieg, gefolgt von einem schweren Skandal und einer beeindruckenden Rückkehr. Erfahre alles über ihre Karriere, die Kontroversen und ihr persönliches Leben.

Anni The Duck, bürgerlich Anissa Baddour, ist eine der bekanntesten deutschen Cosplay erinnen und Streamerinnen. Sie wurde durch ihre kreativen Verkleidungen populär, bei denen sie in die Rollen von Kultfiguren wie Prinzessin Zelda aus The Legend of Zelda oder Aloy aus Horizon schlüpft.

Doch ihr Weg war nicht immer von Erfolg gekrönt. Nach einem schweren Skandal, der ihre Karriere fast beendete, kämpfte sie sich zurück und startete ein beeindruckendes Comeback. Anni wuchs in einer multikulturellen Familie in Mönchengladbach auf. Ihre Mutter ist Italienerin, ihr Vater Marokkaner.

Die Sommerferien verbrachte sie regelmäßig bei Verwandten in Marokko. Bereits in der Schulzeit entdeckte sie ihre Leidenschaft für Cosplay. Zusammen mit Freunden bastelte sie Kostüme von Anime- und Spielfiguren. Nach dem Abitur begann sie ein Informatikstudium in Duisburg, brach es jedoch ab, weil sie sich mit ihrem Professor nicht verstand.

Stattdessen jobbte sie als Märchenprinzessin auf Kindergeburtstagen. Ein Glücksfall führte sie in die Cosplay-Karriere: Eine Firma suchte eine Cosplayerin für eine Partnerschaft. Anni nutzte die Chance, besuchte Conventions in ganz Deutschland und baute sich ein Netzwerk auf. Doch Cosplay allein erfüllte sie nicht auf Dauer.

Sie wollte mehr und startete einen YouTube-Kanal. Ihr erstes Video erreichte über eine Million Aufrufe, und schnell sammelte sie 100.000 Abonnenten. Ab 2017 machte sie ihre Hobbys zum Beruf. Neben Cosplay und Gaming produzierte sie aufwendige Musikvideos.

Der Druck wurde jedoch zu groß, und Anfang 2022 legte sie eine Pause ein. Der große Skandal erschütterte ihre Karriere im Mai 2024. Ihre ehemalige beste Freundin Mowky warf ihr in einem Twitch-Stream toxisches Verhalten vor. Weitere Personen, darunter ihre Ex-Freundin Reved und ehemalige Mitarbeiter, erhoben schwere Vorwürfe: Manipulation, Schmierkampagnen, Tierquälerei und katastrophale Arbeitsbedingungen in Annis Team.

Anni wehrte sich, bezeichnete die Vorwürfe als Lügen. Trotz Erklärungsversuchen verlor sie zahlreiche Werbepartner und zog sich fast ein halbes Jahr zurück. Ende 2024 kehrte sie mit einem dreistündigen Stream zurück, ohne auf die Vorwürfe einzugehen. Im April 2026 veröffentlichte der YouTuber Jay Riddle mehrere Videos, die die Vorwürfe teilweise widerlegten.

Nach seiner Darstellung soll Mowky in mehreren Punkten gelogen, Situationen verzerrt dargestellt oder wichtige Details bewusst verdreht haben. Seit Mai 2026 tritt Anni The Duck wieder regelmäßig vor der Kamera auf. Anni ist bekannt dafür, auch private Themen offen anzusprechen. Sie leidet seit ihrem 16.

Lebensjahr an chronischen Schmerzen und wurde in der Schule wegen ihrer Hochbegabung gemobbt. Sie erzählt, dass sie bei ihrer Einschulung bereits lesen, schreiben und rechnen konnte und die zweite Klasse übersprang. Das Mobbing prägte ihre Schulzeit. Erst durch Cosplay fand sie Freunde mit ähnlichen Interessen.

Auch über Schönheits-OPs spricht sie offen: Sie hat drei Nasen-OPs sowie Unterspritzungen an Lippen, Augenringen und Kinn hinter sich. Ihre Beziehung zu Reved machte sie öffentlich, sie kauften sogar ein Haus auf Madeira, trennten sich aber nach einem Jahr. In ihrem Comeback-Stream erzählte Anni, dass sie nach Deutschland zurückgekehrt sei und wieder in einer Wohnung lebe. Anni The Duck hat gezeigt, dass sie eine Kämpferin ist.

Trotz Rückschlägen hat sie sich zurückgekämpft und ist wieder aktiv auf Twitch und YouTube. Ihre Geschichte inspiriert viele Fans, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mit Offenheit und Authentizität hat sie sich eine treue Community aufgebaut, die sie auch durch schwere Zeiten begleitet hat. Ihr Comeback beweist, dass man nach einem tiefen Fall wieder aufstehen kann





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