Anni The Duck: Vom Höhepunkt zur größten Hetzjagd - wie eine Influencerin alles verlor und durch eine Videoreihe wieder Hoffnung fand

Die Influencerin Anissa Baddour, bekannt als Anni The Duck, erlebte nach öffentlichen Vorwürfen einen steilen Absturz. Eine detaillierte Reportage über den Verlust von Freunden, Fans und Millionen, über soziale Isolation und Suizidgedanken - und über den YouTuber, der ihre Wende einleitete.

Sie schien das perfekte Leben zu führen. Anissa Baddour, bekannt als Anni The Duck , begeisterte mehr als zwei Millionen Follower im Netz. Die Top- Influencerin schloss lukrative Werbedeals ab, erfüllte sich Träume und befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.

Doch am 5. Mai 2024 änderte sich alles schlagartig. Ihre ehemals beste Freundin Mowky beschuldigte sie öffentlich des Psychoterrors. Schnell erhoben auch andere Internetstars schwere Vorwürfe, darunter Tierquälerei.

Erst als JayRiddle in mehrstündigen Videos grobe Ungereimtheiten in den damaligen Vorwürfen aufzeigte und eine öffentliche Neubewertung des Falls auslöste, begann sich das Blatt zu wenden. Doch da lagen bereits zwei harte Jahre hinter Anni. Sie spricht jetzt exklusiv mit BILD über diese schwere Zeit. Anni ist seit mehr als zehn Jahren als Influencerin aktiv.

In ihren Anfangsjahren war sie insbesondere für ihre detailgetreuen Cosplay-Inhalte bekannt. Als die Vorwürfe im Mai 2024 publik wurden, verwandelte sich ihre Welt schlagartig.

"Die ganze Welt um mich herum, jeder Kontakt - alles hat sich in Säure verwandelt", sagt sie rückblickend. Ab Mai 2024 sei sie "hundertprozentig" die meistgehasste Influencerin in Deutschland gewesen. Das hatte massive Folgen: Die Zuschauerzahlen brachen ein, Freundschaften zerbrachen und Werbepartner kündigten die Zusammenarbeit. Letzteres führte zu finanziellen Einbußen in Millionenhöhe.

"Allein bei den unterschriebenen Verträgen, die dann abgebrochen wurden, reden wir von einer knapp siebenstelligen Summe", erzählt sie. Um sich über Wasser halten zu können, musste sie viel persönliches Hab und Gut und schlussendlich sogar ihr Haus verkaufen. In der Zeit danach zog sie sich vollständig zurück.

"Ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, habe mir irgendwelche Kinderserien angemacht bis meine Augen wehtaten und bin dann schlafen gegangen. Und das über Monate", beschreibt sie ihren Alltag. Psychisch litt sie massiv, verließ ihre eigenen vier Wände kaum noch. Ihren mentalen Tiefpunkt erreichte sie an ihrem 27.

Geburtstag im September 2024.

"Ich möchte nicht mehr leben", dachte sie damals und nahm sich vor, ihr Leben einen Tag vor ihrem 28. Geburtstag zu beenden. Doch dann veröffentlichte Anri Rain im Frühjahr 2025 ein Video, in dem sie die Vorwürfe gegen Anni kritisch beleuchtete und Widersprüche feststellte. Davon fühlte sich YouTube-Kollege JayRiddle inspiriert.

Er nahm Kontakt mit Anni auf und produzierte eine Videoreihe, in der er die Anschuldigungen Stück für Stück auseinandernahm. Diese inzwischen millionenfach geklickte Serie erschien im April 2026 und ließ Annis Lebenswillen neu entflammen. Seitdem hat sich die öffentliche Meinung gedreht - und Anni träumt wieder von der Zukunft, von einem Musikalbum, einer Autobiografie und neuen Projekten





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