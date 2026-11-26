Heinz Hoenig geht es besser. Doch seine Frau Annika verrät: Vor allem nachts lässt die Angst um ihren Mann nicht nach.

, den sie rund um die Uhr betreut. Der Zustand des schwerkranken Schauspielers habe sich inzwischen "deutlich stabilisiert". Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Fürbedeutet diese Entwicklung jedoch nicht, dass ihre Sorgen verschwunden sind. Besonders in der Nacht findet sie weiterhin kaum Ruhe, weil sie jederzeit eine erneute Verschlechterung befürchtet.ein klares Ziel: Sie möchte einen Ort schaffen, an dem sich Menschen austauschen können, die ihren Partner oder andere Angehörige pflegen.soll dabei ausdrücklich nicht im Vordergrund stehen. Bislang finden sich auf dem Account vor allem Bilder und Fakten zum Thema Pflegebedürftigkeit.

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Rund 200 Menschen folgen dem Kanal derzeit.auf ihrem Account sehr deutlich: "Wir haben keinen Feierabend, wir müssen 24/7 abrufbar sein, arbeiten täglich im Dreischichtsystem.