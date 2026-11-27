Warum Technik allein als Lösung für nachhaltige Gebäude überschätzt wird, erklärt die Partnerin bei Wüest Partner. Was es außerdem braucht und warum die Immobilienbranche mutiger sein sollte.

. Ihr Fokus liegt auf datenbasierten Analysen des Immobilienmarkts, Bewertungsmodellen und technologischen Lösungen für den Immobiliensektor. Die Geografin arbeitet seit 2011 für das Unternehmen, seit 2023 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung.

Ich würde mir wünschen, dass die Branche mutiger wird: mehr ausprobieren, Neues wagen und aus den Erfahrungen lernen. Wir sprechen viel über Werte wie Nachhaltigkeit, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit. Bewahren lassen sie sich aber nicht durch Abwarten und Nichtstun. Dafür braucht es den Mut, Entscheidungen zu treffen undTechnik als alleinige Lösung wird überschätzt.

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Wärmepumpen, Photovoltaik oder KI machen ein Gebäude nicht zukunftsfähig. Entscheidend sind Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit verschiedener Maßnahmen – gerade im Bestand – sowie ein langfristig effizienter Gebäudebetrieb. Unterschätzt werden Datenqualität und der Wandel von Anforderungen. Ohne verlässliche Daten lassen sich Investitionen und Klimaziele nicht sinnvoll steuern.