Ubisoft plant für Anno 117 am 10. Dezember einen neuen Patch. Dieser soll unter anderem Grafikfehler auf dem PC und Abstürze auf der PS5 beheben.

bekannt gegeben. Wie das Entwicklerteam am 26. November mitteilte, ist für den 10. Dezember ein neuer Patch vorgesehen.

Dieser soll unter anderem Grafikprobleme auf dem PC beseitigen, die im Zusammenhang mit der Aktualisierung 3.0.1 aufgetreten sind. Auch anhaltende Abstürze auf derDie technischen Schwierigkeiten traten teilweise nach der Veröffentlichung von Update 3.0.1 auf. Ubisoft hatte bereits am 20. November mit dem Hotfix 3.0.1.1 auf neue Fehler reagiert.

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Dieser korrigierte unter anderem unsichtbare Dekorationen sowie Platzierungsprobleme im Hafenbereich.umbenennen oder löschen. Damit sollen sich bestimmte Darstellungsprobleme umgehen lassen. Eine vollständige Korrektur der Shader-Probleme ist allerdings erst für das kommende Update vorgesehen. Neben den technischen Fehlern kümmert sich das zuständige Team speziell um das Verhalten der computergesteuerten Konkurrenten.