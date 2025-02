Annuitätendarlehen: Tipps zum Sparen und Wissenswertes

Daniel Fersch, Experte für Baufinanzierung, erklärt, wie das Annuitätendarlehen funktioniert, welche Vorteile und Risiken es birgt und wie man beim Baufinanzierung Geld sparen kann.

Wer von einem Eigenheim träumt, kommt selten um ein Darlehen herum. Es gibt unterschiedliche Arten der Baufinanzierung , welche am besten passt, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Eine beliebte Kreditart ist allerdings das sogenannte Annuitätendarlehen . Wir haben Daniel Fersch vom Finanzierungsvermittler Dr. Klein gefragt, worauf Verbraucher hier achten sollten.

Der Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit verrät, für wen sich das Annuitätendarlehen am ehesten eignet und wie Verbraucher sparen können. \Was ist ein Annuitätendarlehen und für wen eignet es sich? „Das Annuitätendarlehen ist die am weitesten verbreitete Finanzierungsform und eignet sich für den Großteil der Kreditnehmer“, erklärt Fersch. Es ist „das Standardprodukt jeder Bank“, so der Experte. Ein Merkmal des Annuitätendarlehens ist, dass die monatliche Rate über die gesamte Zinsbindung hinweg gleich bleibt. Die Rate des Kredits setzt sich aus einem Zinsanteil und einem Tilgungsanteil zusammen. Der Zinsanteil nimmt im Laufe der Zeit ab, während der Tilgungsanteil zunimmt. Die Rate selbst bleibt jedoch konstant. „Die typische Zinsbindung beträgt zehn Jahre – das ist auch die Laufzeit, für die meist die besten Konditionen angeboten werden“, erklärt Fersch. Die meisten Kunden wählen seiner Erfahrung nach eine Zinsbindung zwischen zehn und 20 Jahren, je nach individueller Strategie und Risikobereitschaft.Ein großer Vorteil des Annuitätendarlehens ist demnach die Planungssicherheit, da die monatliche Belastung während der Zinsbindungsfrist stabil bleibt. Dieses Risiko besteht beim AnnuitätendarlehenAllerdings gebe es auch einen Nachteil: Nach Ablauf der Zinsbindung bleibt in der Regel eine Restschuld bestehen, die weiter finanziert werden muss. „Dadurch entsteht ein Zinsänderungsrisiko, da die Anschlussfinanzierung zu einem möglicherweise höheren Zinssatz erfolgen kann“, sagt der Profi. „Besonders wichtig beim Annuitätendarlehen ist daher das Bewusstsein für das Zinsänderungsrisiko“, sagt Fersch weiter. Wer eine zehnjährige Zinsbindung wählt, muss nach Ablauf dieser Zeit die Restschuld weiterfinanzieren. Die künftigen Zinssätze sind jedoch ungewiss – je nach Marktentwicklung kann das positiv oder negativ für den Kreditnehmer ausfallen. Dabei warnt Fersch: „Man sollte sich nicht allein von einem niedrigen Zinssatz, etwa bei einer zehnjährigen Zinsbindung, verführen lassen und gleichzeitig eine sehr geringe Tilgungsrate wählen. Denn nach zehn Jahren bliebe in diesem Fall eine hohe Restschuld, die dann dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt wäre.“ Mit unserem Kredit-Ticker können Sie immer auf dem neuesten Stand der Zinsentwicklung bleiben. \Annuitätendarlehen: Mit zwei Tipps können Kreditnehmer Geld sparen Wer sich nach Abwägung von pro und contra für ein Annuitätendarlehen entscheidet, fragt sich bestimmt, ob es Möglichkeiten gibt, Geld zu sparen. Hier hat der Branchenkenner zwei Tipps: Die erste Option sind Sondertilgungen. Dabei handelt es sich um außerplanmäßige Rückzahlungen eines Kredits, die zusätzlich zu den regulären Raten geleistet werden, um die Restschuld schneller zu verringern und Zinskosten zu sparen. Viele Baufinanzierungsverträge bieten die Möglichkeit, eine Sondertilgungsoption einzubauen. Diese koste in der Regel nur einen geringen Zinsaufschlag von etwa 0,05 Prozent. „Selbst wenn man die Sondertilgungsoption für ein Kalenderjahr in vollem Umfang nur einmal nutzt, spart man in der Regel bereits mehr Zinsen ein, als der Aufschlag kostet“, sagt er.Beim Tilgungssatzwechsel gibt es die Möglichkeit, die monatliche Rate flexibel anzupassen.Die zweite Möglichkeit ist der Tilgungssatzwechsel. „Dabei gibt es die Möglichkeit, die monatliche Rate flexibel anzupassen“, erklärt Fersch. In der Regel können Kreditnehmer das zweimal innerhalb der Zinsbindung machen. Es gebe aber auch gewisse Grenzen – „Kreditnehmer können die Rate nicht unbegrenzt erhöhen oder senken“, sagt Fersch. „Doch wer beispielsweise eine Gehaltserhöhung bekommt, kann entscheiden, künftig 500 Euro mehr pro Monat in die Tilgung zu stecken“, so der Profi. Dadurch sinken die Gesamtkosten des Kredits





