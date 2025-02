Ansah zeigt im Spiel gegen Ulm sein Potenzial

Der 20-jährige Linksaußen des SC Paderborn, Ilyas Ansah, erzielte mit einem kraftvollen Flügellauf den entscheidenden Assist zum Siegtreffer in Ulm. Trotz schwankender Leistungen in der jüngeren Vergangenheit bewies Ansah sein Potenzial und bekräftigte sein Standing im Kader der Ostwestfalen. Das Interesse an dem talentierten Spieler bei Bundesliga- und Premier-League-Klubs ist laut Medienberichten weiterhin groß.

Ulm/Paderborn. Mit 20 Jahren gehört Ilyas Ansah weiterhin zu den jüngsten Spielern im Kader des SC Paderborn. Und trotz seines Alters ist der Linksaußen einer der Dauerbrenner der Ostwestfalen: In allen bisherigen 21 Saisonspielen kam er zum Einsatz. Zuletzt jedoch meist nur noch von der Bank. Grund dafür sind schwankende Leistungen. Während Ansah in dieser Spielzeit bereits dreimal traf, blieb er zuletzt offensiv blass.

Sein kraftvoller Flügellauf beim 2:0-Sieg des SCP in Ulm kam daher zur richtigen Zeit: Mit einem Sprint über fast den gesamten Platz bereitete er den Knockout-Treffer von Adriano Grimaldi vor und bewies Trainer Lukas Kwasniok, dass mit ihm weiter zu rechnen ist. Ansah kommentierte die Szene so: „Ich musste eine Entscheidung treffen: Entweder das Spiel abbrechen oder den Raum nutzen. Ich hatte das Gefühl, weitersprinten zu können. Und das war die richtige Entscheidung. Dann ist Adi mitgelaufen, und ich habe ihm den Ball zugespielt.“ Grimaldi drückte die Kugel im Anschluss über die Linie - der zweite Sieg der Rückrunde war perfekt.So einfach die Szene aussah, so wenig war sie selbstverständlich. „Es ist immer schwierig in der 2. Bundesliga. Manchmal braucht man einfach Glück. Dieses Mal hatten wir es - das war in den anderen Spielen nicht so“, so der 20-Jährige. Aktionen wie die in Ulm stellt sich Ilyas Ansah, wenn auch unbewusst, ins Schaufenster. Seine fünf Tore in sechs U20-Länderspielen seit September 2024 machen ihn auch international interessant. Bereits im Winter kursierten erste Wechselgerüchte. Laut „Sky“ sollen Bundesliga- und Premier-League-Klubs Interesse an dem dribbelstarken Linksaußen haben. Die Rede war von einer möglichen Ablösesumme zwischen drei und sechs Millionen Euro. Sportchef Benjamin Weber trat im Video-Interview mit dieser Zeitung kürzlich jedoch auf die Bremse: „Ilyas Ansah ist Teil des Paderborner Wegs. Er hat es über die U21 zu den Profis geschafft. Wenn er mit solchen Summen gehandelt wird, ist das ein Kompliment für uns. Das zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben. Ich beschäftige mich aber nur mit Dingen, die schriftlich auf meinem Tisch landen – und da gibt es momentan nichts.“ Dennoch betont Weber: „Das Interesse an unseren Spielern besteht, und das muss auch so sein.“





