Ein 24-jähriger Afghane fuhr mit seinem Auto in eine Gruppe von Demonstranten der Gewerkschaft Verdi in München und verletzte mindestens 30 Menschen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München dauern an.

Ein 24-jähriger Afghane, der laut der bayerischen Polizei in München eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis hatte, fuhr am Donnerstag mit seinem Auto in eine Gruppe von Demonstranten der Gewerkschaft Verdi und verletzte mindestens 30 Menschen. Etliche der Verletzten schweben noch in Lebensgefahr. Der Angeklagte wurde unmittelbar nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen. CSU- Politik er Herrmann betonte, dass es an der direkten Beteiligung des Festgenommenen keinen Zweifel gebe.

Er werde heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen. Herrmann musste bereits am Donnerstag erste Aussagen korrigieren, wonach der Anschlagsfahrer keinen Aufenthaltstitel gehabt und früher wegen Ladendiebstählen auffällig geworden sei. Stattdessen sei er für zwei Sicherheitsfirmen als Ladendetektiv tätig gewesen und habe in Verfahren als Zeuge ausgesagt. Nach Angaben Herrmanns kam der Afghane Ende 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Sein Asylbegehren sei abgelehnt worden, die Stadt München habe aber 2021 einen Duldungsbescheid und eine Aufenthaltserlaubnis erlassen. Bundespräsident Steinmeier will den Tatort am Vormittag zu einem stillen Gedenken besuchen. Dazu werden auch der bayerische Ministerpräsident Söder und der Oberbürgermeister erwartet





