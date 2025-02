Anschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Sachsen vereitelt

Ermittler haben in Sachsen einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft vereitelt. Bei einem 21-jährigen Deutschen wurden Waffen sichergestellt, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus, weitere Verstrickungen werden noch ermittelt.

Ermittler haben in Sachsen offenbar einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft vereitelt. Bei einem 21-jährigen Deutschen wurden Waffen sichergestellt, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach einem anonymen Hinweis seien zwei Immobilien im Kreis Meißen durchsucht worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden informierte.

Bei den Durchsuchungen sei Sprengstoff in Form von zwei Kugelbomben gefunden worden, außerdem Schlagringe, Einhandmesser, Munition sowie Schreckschuss- und Softairwaffen. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll sich der 21-Jährige damit für einen Anschlag auf eine Asylunterkunft in Senftenberg ausgestattet haben. Ein Richter habe Haftbefehl gegen ihn erlassen, erklärt die Staatsanwaltschaft. Kugelbomben sind in Deutschland verboten, doch der Handel floriert. Auch in der Silvesternacht zu mehreren Vorfällen. Die Debatte über Maßnahmen läuft.Den Angaben nach hatte das Landeskriminalamt einen Tag zuvor einen anonymen Hinweis zu dem Anschlagsplan erhalten. Noch am selben Tag waren zwei Immobilien im Landkreis Meißen durchsucht und dabei unter anderem zwei Kugelbomben sichergestellt worden. Nach jetzigem Stand werde von einem Einzeltäter ausgegangen, hieß es. Verstrickt ist, könne noch nicht gesagt werden, so Staatsanwalt Patrick Pintaske. Das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gleiches gelte für die genaue Sprengkraft der Kugelbomben. Dabei handle es sich um industriell hergestellte Pyrotechnik der Kategorie F4, hieß es.Die Zahl rechtsextremer Straftaten hat 2024 einen neuen Höchstwert erreicht. Die Linken-Politikerin Renner warnt vor einer alarmierenden Entwicklung - und fordert Maßnahmen. Bei den Durchsuchungen wurden die Experten für die Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten vom Spezialeinsatzkommando SEK, Kräften des mobilen Einsatzkommandos und einer Gruppe zur Sicherung und Entschärfung von Spreng- und Brandvorrichtungen unterstützt. Auch Beamte der Bereitschaftspolizei und der Polizei in Brandenburg kamen zum Einsatz. Laut Generalstaatsanwaltschaft gibt es bisher keine Hinweise, dass die geplante Gewalttat in Zusammenhang mit dem 80. Jahrestag des Bombenangriffs auf Dresden in dieser Woche steht. Zum Jahrestag des Bombenangriffs auf Dresden veranstalten Rechtsextrem sogenannte Trauermärsche zum Gedenken. Aber eine bürgerliche Mehrheit stellt sich dem mit eigenen Märschen entgegen. 'Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, den Verfolgungsdruck auf die rechtsextreme Szene weiter hoch zu halten', konstatierte Sachsens Innenminister Armin Schuster ( Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) sprach von einem großen Erfolg der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus. Damit habe großer Schaden verhindert werden können.) zeigte sich erleichtert. 'In diesem Fall konnte durch eine erfolgreiche Arbeit der Sicherheitsbehörden offenbar rechtzeitig Schlimmeres verhütet werden', teilte Lange auf Anfrage mit. 'Das ist eine gute Nachricht, die uns heute aus Dresden erreicht.' Sie dankte den beteiligten Behörden in Sachsen





