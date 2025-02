Anschlag auf Gewerkschaftsdemo in München: Frau und Kind sterben

Ein 24-jähriger Afghane ist in München mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Ver.di gefahren. Eine 37-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind sind gestorben. Die Tat wird als islamistisch motiviert vermutet.

Eine 37 Jahre alte Frau und ein Kind sind nach einem Anschlag auf eine Demonstration der Gewerkschaft Ver.di in München gestorben. Die Zweijährige und die Frau sind ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das Bayerische Landeskriminalamt dem SPIEGEL mit. Mit seinem Auto war der 24-jährige mutmaßliche Täter in die Menge der Demonstranten gefahren. Laut Polizei waren mindestens 39 Menschen verletzt worden.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat. Der Fahrer sitzt in Untersuchungshaft. Der Ver.di-Vorsitzende Frank Werneke äußerte sich am Samstagabend »zutiefst erschüttert und fassungslos« angesichts des Todes der Frau – »unserer Kollegin« – und ihres jungen Kindes, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) war die Frau eine städtische Mitarbeiterin. »Sie und ihre Tochter wurden ermordet, als sie für ihre gewerkschaftlichen Rechte auf die Straße gegangen ist. Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen«, erklärte Reiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schrieb in einem X-Post: »All das tut so weh und ist so sinnlos. Ganz Bayern trauert.« Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach der Familie der Verstorbenen sein Beileid aus. »Ich bin tief erschüttert und traurig über den Tod des kleinen Kindes und der Frau, die ihren Verletzungen nach dem Anschlag in München erlegen sind. Es ist unvorstellbar, was die Angehörigen durchmachen. Ihnen gilt mein tief empfundenes Beileid. Das Land trauert mit ihnen«, so Scholz auf X. Zusätzlich kündigte er wie bereits zuvor die Abschiebung des mutmaßlichen Täters an. »Er wird nach dem Verbüßen seiner Strafe auch in das Land zurückgeführt, wo er herkommt«, sagte der SPD-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung in München. Wer eine derartige Tat begehe, könne sich »auf gar nichts mehr berufen«. Der 24-jährige Afghane müsse für seine »unverzeihliche Tat« verurteilt werden. Die Familie der Verstorbenen hat ein Statement herausgegeben, das der »Süddeutschen Zeitung« vorliegt. Darin heißt es: »Wir möchten uns zunächst bei denen herzlich bedanken, die aufrichtige Anteilnahme und Solidarität gezeigt haben. Wir bedanken uns bei den Hilfskräften, bei den Pflegekräften, Ärztinnen für die gute Unterstützung, Begleitung und für den emotionalen Beistand.« Die Verstorbene sei in Algerien geboren und im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter Hafsa lebte sie demnach seit 2017 in München. »Amel war ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. War aktiv für Solidarität, Gleichheit und setzte sich für Arbeitnehmer*innenrechte ein und gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Ihr war es sehr wichtig, ihrer Tochter diese Werte mitzugeben«, so die Angehörigen weiter. Die Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann, sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag, der Beschuldigte habe ausgesagt, er sei bewusst in die Menge aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Demonstrationszuges gefahren. Die Generalstaatsanwaltschaft schließe auf eine religiöse Tatmotivation. Beim Landeskriminalamt wurde die Sonderkommission »Seidlstraße« gegründet, der derzeit rund 140 Ermittlerinnen und Ermittler angehören. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls übernahm die Bundesanwaltschaft am Freitagabend die Ermittlungen. »Es besteht der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen ist«, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Die Tat sei geeignet, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt weiter das Bayerische Landeskriminalamt. Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 9. Oktober 2020, das dem SPIEGEL vorliegt, hat Farhad N. die Geschichte seiner Asylbewerbung erfunden. Der heute 24 Jahre alte N. hatte damals gegen die Ablehnung seines Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geklagt. In dem 17 Seiten langen Urteil bestätigte das Verwaltungsgericht die Ablehnung. Für das Gericht stehe fest, »dass dieser die Geschichte nur erfunden hat, um ein Bleiberecht zu erhalten«. N. hatte angegeben, in seiner Heimat von »Mitgliedern einer Bande« verfolgt zu werden.





