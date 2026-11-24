Maskierter Angreifer stört Grüne Sitzung in Schwerte, drei Verletzte, Pfefferspray und Neonazi-Aufkleber bei großem Polizeieinsatz in Nordrhein-Westfalen.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen war zu einem Großeinsatz aufgerufen, nachdem ein Unbekannter eine Sitzung der Partei Bündnis 90/Die Grünen in Schwerte im Kreis Unna gewaltsam gestört hat. Bei dem Vorfall wurden drei Personen leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der Täter während des Angriffs möglicherweise Pfefferspray eingesetzt hat.

Details zum Vorfall und Tatort

Am Tatort in Schwerte stellte die Polizei einen Feuerlöscher sicher. Es ist derzeit noch unklar, ob dieses Objekt als Tatwaffe diente oder ob es sich lediglich um einen zufälligen Gegenstand handelte. Die Fahndung nach dem maskierten Angreifer läuft auf Hochtouren. Schwerte befindet sich im Ruhrtal, etwa 15 Kilometer südöstlich von Dortmund, dort wo das Ruhrgebiet ins Sauerland übergeht. In der Stadt mit rund 46.000 Einwohnern ist Dimitrios Axourgos von der SPD Bürgermeister, der im September 2025 wiedergewählt wurde.

Also read Gewalttat in Schwerte: Maskierter Mann stürmt Grüne Parteibüro

Polizeiliche Ermittlungen und Spuren

Neben dem unmittelbaren Angriff auf die Teilnehmer der Sitzung ermittelt die Polizei auch wegen eines Aufklebers, der an der Scheibe des Parteibüros angebracht war. Dieser trägt die Aufschrift "Better dead than red". Laut Berichten stammt der Aufkleber aus dem Online-Shop eines bekannten Neonazis. Die Behörden prüfen aktuell, ob eine direkte Verbindung zwischen diesem symbolischen Akt und dem physischen Angriff besteht. Mehrere Teilnehmer der Sitzung klagten über Atembeschwerden und leichte Augenverletzungen, was den Einsatz von Reizstoff durch den Angreifer nahelegt.

Politische Reaktionen und Verurteilung

Mona Neubaur, die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und Mitglied der Grünen, erklärte ihre Entsetzen über den Vorfall. Auf dem Onlinedienst X schrieb sie, der Angriff richte sich gegen Menschen, die sich vor Ort ehrenamtlich für die Demokratie und ein gutes Zusammenleben einsetzen. Sie betonte, dass dieses Engagement Respekt und Schutz verdiene, niemals jedoch Gewalt und Einschüchterung. Die Grünen sind nach der CDU die drittstärkste Kraft im Rat der Stadt Schwerte, was die politische Relevanz des betroffenen Büros unterstreicht.

Advertisement

Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft

Der Angriff hat in der Region Schockstarre ausgelöst und verdeutlicht die Anfälligkeit lokaler demokratischer Strukturen für rechtsextreme Gewalt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Kombination aus physischer Gewalt und neonazistischen Symbolen eine gezielte Einschüchterungsstrategie darstellt. Die genauen Umstände der Tatwaffe und die Motivation des Täters werden in den kommenden Tagen weiter aufgeklärt.

Weitere Schritte der Sicherheitsbehörden

Die Beamten sichern weiterhin Beweismittel am Ort des Geschehens. Der Feuerlöscher und der Aufkleber sind zentrale Indizien in der Untersuchung. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen oder aus dem Bereich der Videoüberwachung, die zur Festnahme des Verdächtigen führen können. Die Situation in Schwerte bleibt angespannt, während die Ermittlungen fortgesetzt werden. Die Beteiligten der Sitzung haben medizinische Hilfe erhalten, ihre genauen Verletzungen wurden nicht im Detail veröffentlicht.