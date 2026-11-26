Zwei Iraker sollen einen Anschlag auf eine Kölner Synagoge geplant haben. Ermittler vermuten Verbindungen zu einer rätselhaften Terrorgruppe.

festnehmen lassen. Diese soll unter anderem einen Anschlag auf eine Synagoge in Köln im März geplant haben. Durchsuchungen gab es darüber hinaus in mehreren Orten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wie die oberste Anklagebehörde Deutschlands in Karlsruhe mitteilte.

Betroffen sei unter anderem eine weitere beschuldigte Person in Hürth bei Köln. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Einer der zwei festgenommenen Iraker soll den Angaben zufolge einen Mann kennen, der bei der islamistischen Terrorgruppierung HAYI eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll und in den USA angeklagt ist.