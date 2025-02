Ein 24-jähriger afghanischer Mann fuhr am Donnerstagvormittag gezielt mit einem Auto in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi in München. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Schwerverletzte.

Deutschland erlebte am Donnerstagvormittag einen erneuten Schock: Ein afghanischer Mann fuhr in München offenbar gezielt mit einem Auto in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi . Zahlreiche Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Schwerverletzte. Es gab zunächst keine Todesopfer. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr in der Münchner Innenstadt, als der Fahrer eines Mini Coopers in die Demonstration der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fuhr.

Laut Einsatzleiter Christian Gruber setzte der Fahrer an, das Polizeifahrzeug zu überholen, beschleunigte und fuhr dann in das Ende der Versammlung. Die genaue Zahl der Verletzten ist noch nicht bekannt, aber mindestens 28 Personen wurden verletzt, darunter ein oder zwei mit lebensgefährlichen Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei direkt gestellt. Nach Angaben von Einsatzleiter Gruber wurde einmal auf das Fahrzeug geschossen, bevor der Täter festgenommen wurde. Der 24-jährige afghanische Mann war Asylbewerber und soll laut Innenminister Joachim Herrmann mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstählen aufgefallen sein. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, dass der Täter keine Nachsicht erwarten darf, er muss bestraft und das Land verlassen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte maximale Härte des Rechtsstaates. Die Bundesregierung habe die Gesetze für die Ausweisung von Gewalttätern und für mehr Abschiebungen massiv verschärft, diese müssten nun mit aller Konsequenz durchgesetzt werden. Die Ermittlungen werden von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München geführt. Die Motivation des Täters ist noch unklar. Es wird von einem möglichen islamistischen Hintergrund ausgegangen. Die Debatte um strengere Migrations- und Sicherheitsgesetze wird durch den Vorfall weiter angefacht. Söder und Merz fordern Veränderungen in Deutschland, um den Bürgern wieder Sicherheit zu geben





