Anschlag in München: Auto kracht in Menschenmenge - Viele Verletzte

Ein Auto ist am Donnerstag in München in eine Menschenmenge gekracht. Mindestens 36 Personen wurden verletzt. Der Täter wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in München ein tragischer Vorfall, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Die Zahl der Verletzte n beträgt mindestens 36. Der Täter wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Obwohl der Täter abgelehnter Asylbewerber ist, befindet er sich legal im Land. Die Ermittlungen laufen noch. Eine Nachbarin des Täter s aus München hat der „tz“ neue Details über den Afghanen preisgegeben. „Ich kannte ihn, er war immer nett“, sagte die Frau.

Aber in den Tagen vor dem Anschlag habe er sich verändert. Die Frau weiter: „Eine Freundin von mir lebt neben ihm. Sie erzählte, dass er einige Tage vor der Tat oft in seiner Wohnung herumschrie – laut. Er weinte auch heftig.“ \Samstag, 15. Februar, 7:17 Uhr: Der Attentäter von München hat laut „Bild“-Zeitung im Verhör mit der Polizei davon berichtet, dass Allah ihm seine Tat befohlen habe. Er „wollte alle ins Paradies schicken“, soll der 24-jährige Afghane demnach gesagt haben. Im weiteren Verlauf habe die Polizei das Verhör abgebrochen, heißt es weiter, da der 24-Jährige immer „wirrer und lauter“ geworden sei. \Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem Anschlag auf Demonstranten in München mit mehr als 30 Verletzten übernommen. Die Karlsruher Behörde erklärte dies mit der besonderen Bedeutung des Falls und einem möglichen Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. „Es besteht der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen ist“, teilte die oberste Anklagebehörde in Deutschland am Abend in Karlsruhe mit. „Damit ist sie geeignet, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen.“Nach dem Anschlag auf eine Demo in München sitzt der Fahrer in Untersuchungshaft. Das habe ein Ermittlungsrichter unter anderem wegen des dringenden Verdachts auf 39-fachen versuchten Mord angeordnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die Ermittler gingen von Heimtücke, niedrigen Beweggründen und gemeingefährlichen Mitteln aus. Der Mann sitze inzwischen in einem Gefängnis. Der Fahrer des Autos beim Anschlag von München hat laut einem Gerichtsurteil über seine Fluchtgeschichte gelogen. Im schriftlichen Urteil aus dem Oktober 2020 zur Klage des heute 24-jährigen Afghanen gegen die Ablehnung seines Asylantrags kommt das Verwaltungsgericht München zu dem Schluss, „dass dieser die Geschichte nur erfunden hat“, um ein Bleiberecht zu erhalten. Das Urteil liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatte „Spiegel“ darüber berichtet. Demnach hatte der Afghane gegenüber dem Gericht unter anderem erklärt, er werde von Mitgliedern einer kriminellen Bande verfolgt, die auch seinen Vater umgebracht hätten. Die zugehörigen Schilderungen des Mannes hielt das Verwaltungsgericht aber für unglaubwürdig, „detailarm und lebensfremd“. Der Asylbewerber legte laut Urteil zudem ärztliche Atteste vor, wonach er an einer posttraumatischen Belastungsstörung, an einem den Alltag schwer beeinträchtigenden Wiedererleben traumatischer Situationen, an Schlafproblemen und an einer Störung der Impulskontrolle leide. Laut Verwaltungsgericht stammten die Atteste aber aus dem Jahr 2017. Laut eigener Aussage vor Gericht sei er zudem während des Verfahrens nicht wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen. Damit gebe es diesbezüglich auch kein Hindernis für eine Abschiebung nach Afghanistan. Das Verwaltungsgericht bestätigte letztlich die Ablehnung des Asylbescheids. Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge in München ringen die Ärzte weiter um das Leben eines Kindes und einer weiteren schwerst verletzten Person. Ein zweijähriges Mädchen im zum LMU Klinikum gehörenden Haunerschen Kinderspital befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation. „Nach einer Notfall-Operation gestern liegt das Kind in stabilem, aber kritischem Zustand weiter auf der Intensivstation“, sagt Oliver Muensterer, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie. „Eine Prognose über den weiteren Verlauf können wir derzeit nicht abgeben.“ Auch am TUM Klinikum rechts der Isar behandeln die Ärztinnen und Ärzte weiter eine schwerst verletzte Person. „Ihr Zustand ist weiterhin als äußerst kritisch einzustufen“, sagte eine Sprecherin des TUM Klinikums rechts der Isar. Dort waren fünf Menschen behandelt worden, vier wurden bereits entlassen. Die Polizei hat die Falschinformationen über den Täter nach dem Anschlag von München gerechtfertigt. In der „Chaosphase“ würden viele Informationen „virulent“ rumgehen, sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums München, Christian Huber. „Es dauert eine gewisse Zeit, bis man ein Bild bekommt.“ Dafür müsse man zunächst Daten zusammenführen. Es sei menschlich nachvollziehbar: Der Täter sei in einem System zu Ladendiebstählen registriert gewesen - aber eben als Zeuge von Ladendiebstählen, nicht als Beschuldigter, sagte Huber. Da sei schnell eine Botschaft draußen, die vielleicht nicht so stimmig sei.





