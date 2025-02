Anschlag in München: Auto rast in Demonstranten - Zwei Kinder schwer verletzt

Ein Auto hat am Donnerstagvormittag in München in eine Menschenmenge gerast, bei der eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi stattfand. Zwei Kinder wurden schwer verletzt. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest. Der Vorfall wird von Politikern als mutmaßlicher Anschlag bezeichnet.

Bilder, die wir in den vergangenen Monaten zu oft gesehen haben und nie mehr sehen wollten. Am Donnerstagvormittag raste der 24-jährige Afghan Farhad N., der nach Informationen der Bild-Zeitung früher als Ladendetektiv arbeitete, absichtlich mit seinem Auto in eine Gruppe Demonstranten. Gegen 10.30 Uhr ist der Asylbewerber in München mit einem weißen Mini unterwegs. Er biegt in die Seidlstraße ab, in der eine Versammlung der Gewerkschaft Verdi stattfindet – mit mehr als 1000 Teilnehmern.

Unfassbar: Er überholt ein Polizeiauto, das die Demo absichert, hält dann auf die Menschenmenge zu. Er nähert sich von hinten der Versammlung, gibt Gas, rast mit 50 km/h in die Gruppe hinein. Es knallen Schüsse. „Die Einsatzkräfte haben auf das Fahrzeug geschossen, um ihn zu stoppen“, wird der Einsatzleiter auf einer Pressekonferenz sagen. Ein Teilnehmer der Demonstration gegenüber der Bild-Zeitung: „Plötzlich brach Panik aus, man hörte viele Menschen schreien. Danach nur Chaos …“ Augenzeugen erzählen später auch, was genau passierte. Ein Zeuge will gesehen haben, wie der Mini eine Frau mit kleinem Kind erfasste. Die beiden sollen später unter dem Amok-Auto gelegen haben. Bei der Demo kämpften Stadtmitarbeiter für mehr Lohn. Tatsächlich: Es sollen auch Eltern mit Kindern dabei gewesen sein. Fest steht: Zwei Kinder sind nach Aussagen der Behörden schwerst verletzt – darunter mindestens ein Kleinkind. Auf der Straßenkreuzung, die nun einem Trümmerfeld gleicht, liegt ein Kinderwagen, direkt hinter dem Mini. Daneben: ein Turnschuh, eine gelbe Warnweste, Anziehsachen. Und dazwischen immer wieder goldene Folie. Rettungsdecken der Helfer, die die schockierten Verletzten versorgten. Laut Informationen der Bild-Zeitung sollen 23 der 30 Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden sein. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte am Abend, dass mehrere Menschen noch in Lebensgefahr schweben. Farhad N. soll laut Zeugen nach der Tat in seinem Mini sitzen geblieben sein. Polizisten schossen angeblich sein Autofenster auf, rangen ihn zu Boden, nahmen den 24-Jährigen fest. Laut Augenzeugen soll er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren worden sein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) äußerte sich direkt nach der Tat: „Es handelt sich mutmaßlich um einen Anschlag“, sagte er. Und weiter: „Die Entschlossenheit wächst, es ist nicht der erste Fall.“ In München ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Alles zu dem mutmaßlichen Anschlag. Neben der Aufarbeitung des Einzelfalls und der Anteilnahme müsse der Vorfall Konsequenzen nach sich ziehen, betonte Söder: „Wir können nicht von Anschlag zu Anschlag gehen und Betroffenheit zeigen (…), sondern müssen auch tatsächlich etwas ändern.“ Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) hatte Farhad N. einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. „Damit war der Aufenthalt des Täters bis zum heutigen Tage nach gegenwärtigem Erkenntnisstand absolut rechtmäßig“, sagte Herrmann am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich berichtete der Minister, dass der Afghane nach neuesten Erkenntnissen und entgegen erster Informationen am Mittag nicht wegen Ladendiebstählen auffällig geworden war





