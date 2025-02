Anschlag in München: Auto rast in Menschenmenge - 28 Verletzte

In München ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist und 28 Personen verletzt hat. Der Täter, ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, wurde von der Polizei festgenommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.





