Anschlag in München: Auto rast in Menschenmenge

Ein 24-jähriger Afghanist fährt in München mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen. Mindestens 28 Menschen werden verletzt, einige davon schwer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Es wird von einem mutmaßlichen Anschlag ausgegangen.

Am Montagmittag ereignete sich auf dem Münchner Stiglmaierplatz ein Vorfall, bei dem ein Auto in eine Gruppe von Menschen fuhr. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Fahrer um einen 24-jährigen afghanischen Asylbewerber. Mindestens 28 Personen wurden verletzt, einige davon schwer. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Bei der Festnahme kam es zu Schüssen.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz, zu der am Freitag mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem mutmaßlichen Anschlag aus und forderte Konsequenzen aus dem Vorfall. Söder betonte, dass man bei jedem solchen Anschlag besonnen reagieren müsse, aber auch entschlossen. Er sagte: „Es ist nicht der erste Fall und wer weiß, was noch passiert.“ Der Ministerpräsident äußerte sich am Ort des Geschehens und sagte, dass man nicht von Anschlag zu Anschlag gehen und nur Betroffenheit zeigen dürfe, sondern müsse auch tatsächlich etwas ändern. Die Polizei hat eine Zeugen-Sammelstelle eingerichtet und rief dazu auf, relevante Videos und Bilder des Vorfalls in einem eigens eingerichteten Upload-Portal hochzuladen. Die Ermittlungen übernahm die bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft. Das Motiv des Tatverdächtigen ist nach Angaben des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) noch unklar. Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz gibt. Die Konferenzleitung reagierte mit großer Betroffenheit auf den Vorfall und äußerte sich noch nicht zu den Folgen für die Konferenz. Man sei dazu in Kontakt mit der Polizei, hieß es. Die Sicherheitskonferenz findet im Hotel Bayerischer Hof statt - nur zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem das Auto in die Menschengruppe fuhr.





