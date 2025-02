Nach einem erneuten Anschlag in München, begangen von einem jungen Mann aus Afghanistan, wird erneut die Fähigkeit des Staates, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, in Frage gestellt. Politiker und Experten fordern sofortige Maßnahmen und eine überparteiliche Taskforce, um die erschütternde Realität von Anschlag zu Anschlag zu bewältigen.

Man mag nicht an Zufall glauben, dass sich wenige Tage vor der Bundestagswahl ein zweites Mal ein Attentat ereignet und der Täter ein Asylbewerber ist.

Trittbrettfahrer? Psychopath? Traumatisierter? Überzeugungstäter? Terrorismus? Was auch immer das Motiv ist, es stimmt die schlichte Erkenntnis des bayerischen Ministerpräsidenten, dass es einfach nicht reichen kann, dass Politik und Gesellschaft von Anschlag zu Anschlag größte Betroffenheit zeigten, sondern es müsse sich tatsächlich etwas ändern. Selbst das aber ist nun schon so häufig beteuert worden, dass man verzweifeln möchte. Die deutsche Politik sollte sich gut überlegen, wie lange sie das Risiko noch aushalten kann. Humanitäre Verpflichtungen stoßen an ihre Grenzen, wenn ihre Protagonisten zum Opfer ihrer selbst werden', unterstreicht die. \Nicht einmal eine Woche ist es her, dass sich mehr als 250.000 Münchner auf der Theresienwiese versammelten, mit Plakaten und bei Sonnenschein, um einander und der ganzen Republik zu versichern: Wir wollen eine offene Stadt sein. Wir wollen keine Zusammenarbeit der demokratischen Parteien mit der AfD. Wir wollen uns trotz der schrecklichen Anschläge von Magdeburg und Aschaffenburg Weltoffenheit und Menschlichkeit bewahren. Dass nun ausgerechnet in München, offenbar ein weiterer Terroranschlag stattgefunden hat, trifft die Stadt und ihre Bewohner ins Mark. Wieder ist es offenbar ein junger Mann aus Afghanistan gewesen, der diesmal mit einem Auto in eine Menschenmenge raste. Wieder ein Mann, der wohl eigentlich keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland hatte. Der mutmaßliche Anschlag stellt die Toleranz dieser Gesellschaft, Komplexitäten auszuhalten, erneut auf eine harte Probe', meint die. \'Die Vorfälle in München haben einmal mehr den Eindruck erweckt, dass der Staat nicht so handlungsfähig ist, wie er sein sollte. Insofern war es richtig, dass Friedrich Merz und die Union nach dem Amoklauf in Aschaffenburg das Thema Migration wieder auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt haben. Aber der Zeitpunkt war falsch. Kurz vor der Wahl ist die Debatte zum Wahlkampftheater verkommen.' merkt an: 'Die Behörden, die Kommunen, die Polizei sind heillos überfordert mit der Integration, mit der Betreuung, mit der Überwachung von Gefährdern und Menschen, die möglicherweise zu Gefährdern werden könnten. Dieses Versagen ist schlimm. Es erschüttert das Vertrauen in die Regierenden, in die Fähigkeit des demokratischen Rechtsstaats, seine Bürger zu schützen. Geht das noch länger so weiter, werden die Radikalen triumphieren. Das kann nicht das Interesse von Demokraten sein. Deshalb braucht es jetzt sofort eine überparteiliche Taskforce aller demokratischen Parteien, der Bundes- und Landesregierungen, der Geheimdienste und Polizeien', fordertist folgender Meinung: 'Weite Teile der Bevölkerung dürften den Satz unterschreiben, den man immer wieder hört: Wer sich hierzulande nicht an die Regeln hält, hat sein Gastrecht verwirkt. Klingt gut, ist aber in der Praxis kompliziert. Solange die Rechtslage in Europa und Deutschland so ist, wie sie ist, kann man abgelehnte Asylbewerber nicht ohne weiteres abschieben. Um das zu ändern, braucht es Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern oder Anrainerstaaten, die mühsam und teuer sind. Aber es geht, das hat der Abschiebeflug nach Afghanistan im August 2024 gezeigt' erinnert die führt aus: 'Das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin markiert das endgültige Ende jener multilateralen Ordnung, die dem Westen über Jahrzehnte Sicherheit und Wohlstand gebracht hat. Ein Mann, der die Demokratie verachtet, redet mit einem Kriegsverbrecher über eine neue Friedensordnung auf dem europäischen Kontinent – eine für Europa erschreckende Entwicklung. Bestürzend ist, dass die USA und Russland über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg jenes imperiale Gebaren an den Tag legen, das die Menschheit einst in zwei vernichtende Weltkriege geführt hat. Demütigend wirkt, dass sich NATO-Generalsekretär Rutte erst am Tag nach dem Telefonat mit der Bitte an Trump richten kann, die Ukraine in mögliche Friedensverhandlungen einzubeziehen', bemerkt die 'Für einen möglichen Waffenstillstand werden die USA und Russland voraussichtlich allein die Bedingungen vereinbaren – weitgehend ohne die Europäer', heißt es in der aus Frankfurt/Oder: 'An einer Truppe zur Absicherung des Friedens wollen die USA sich wohl nicht beteiligen und überlassen das den Europäern, die dafür weder personell noch technisch ausgerüstet sind. Schleichend bahnt sich also an, worauf Russlands Präsident Putin schon seit Jahren abzielt: einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Und damit die Abschreckungswirkung der NATO herabzusetzen. In Lichtgeschwindigkeit müssen Deutschland und die anderen EU-Staaten es nun bewerkstelligen, wehrhaft zu werden', erläutert die aus Magdeburg wirft ein: 'Die Herrscher Russlands und der USA haben genug vom Ukraine-Krie





