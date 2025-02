Anschlag in München: Generalbundesanwaltschaft ermittelt

Nach dem Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München hat die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Die Behörden gehen von einem religiös motivierten Anschlag aus, der die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden soll. ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke erklärt, warum die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat und welche Folgen für den Täter, einen afghanischen Staatsangehörigen mit Aufenthaltstitel, drohen könnten.

Nach dem Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter ordnete dies unter anderem wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in mehreren Fällen an. Die Tat sei 'geeignet, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen', erklärte die Behörde von Generalbundesanwalt Jens Rommel.Zuvor hatte die Generalbundesanwalt schaft erklärt, die Ermittlungen zu übernehmen.

Warum nun die oberste Anklagebehörde Deutschlands mit Sitz in Karlsruhe ermittelt, erklärt ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke im ZDF heute journal.Laut Tacke gewannen die Ermittler in der Vernehmung den klaren Eindruck, dass der Tatverdächtige höchstwahrscheinlich weder unter einer psychischen Störung leide noch persönliche Motive vorliegen würden.Deswegen habe die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen von der anfangs ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft München übernommen. Die Generalbundesanwaltschaft erklärte: Es besteht der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen ist. Der weitere Verlauf sehe vor, dass zunächst die Ermittlungen abgeschlossen, anschließend Anklage erhoben werde, und schließlich die Rechtsprechung erfolge. Über den Täter, der in München mit einem Auto in eine Verdi-Demo gefahren ist, sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Der Afghane hatte einen Aufenthaltstitel und einen Job.) gefordert hat, könne die Strafprozessordnung vorsehen, dass diese noch vor dem Antritt einer Haftstrafe vollzogen werde, so Tacke. Gleichwohl betont sie:Zuletzt seien im August mehrere afghanische Straftäter abgeschoben worden. Im Hintergrund werde zwar aktuell ein weiterer Abschiebeflieger vorbereitet, allerdings 'gestaltet sich das äußerst schwierig'. Deutschland muss sich auch fragen, wenn wir (...) nach Afghanistan abschieben und (...) wirklich eine Wende herbeiführen wollen, dann müsste Deutschland mit den Taliban sprechen. Nach Magdeburg und Aschaffenburg ist der Anschlag in München die dritte Tat innerhalb weniger Wochen. Darauf, dass die Taten in irgendeiner Form 'gesteuert' sind, gibt es laut Tacke derzeit 'keinerlei Hinweise'.Bei der Anschlag am Donnerstag wurden 39 Menschen teilweise schwer verletzt. Ein lebensgefährlich verletztes zweijähriges Mädchen befindet sich nach Angaben eines Sprechers des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) im Kinderspital und liegt dort in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Auch am TUM Klinikum rechts der Isar behandeln die Ärzte weiter eine schwerst verletzte Person. 'Ihr Zustand ist weiterhin als äußerst kritisch einzustufen', sagte eine Sprecherin des Klinikums. Bundeskanzler Scholz will sich am Samstag am Anschlagsort mit Einsatzkräften sprechen und sich anschließend zu der Tat äußern





