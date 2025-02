Anschlag in München: Neue Details zum Täter und islamistisches Motiv

Nach dem Anschlag in München, bei dem ein Afghane in einen Demonstrationszug gerast ist, gibt es neue Details zum Täter. Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv aus.

München - Nach dem Anschlag in München , bei dem ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast war, gibt es neue Details zum Täter . Der Angeklagte, Farhad N., war zuletzt als Ladendetektiv für zwei Sicherheitsfirmen tätig und hatte sich in sozialen Medien als Bodybuilder präsentiert. Die Ermittlungen gehen von einem islamistischen Motiv aus, da N.

nach der Tat „Allahu Akbar“ gerufen und in einer Vernehmung eingeräumt hatte, den Wagen absichtlich in den Demonstrationszug gelenkt zu haben. Die Polizei gab zunächst falsche Informationen zum Täter, die sich später als unbegründet erwiesen. Sie rechtfertigte das Missverständnis mit der „Chaosphase“ nach dem Anschlag, in der viele Informationen „virulent“ umgingen. Laut einem Bekannten war der Afghane „gläubig und koraninteressiert“. Bereits Ende 2016 war N. als unbegleiteter minderjähriger Geflüchtete aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Sein Asylverfahren wurde 2020 mit einem Ablehnungsbescheid abgeschlossen und er wurde zur Ausreise aufgefordert. Die Landeshauptstadt München erließ jedoch im April 2021 einen Duldungsbescheid und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis. Gegen die Ablehnung seines Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte N. geklagt, da er sich von „Mitgliedern einer Bande“ verfolgt gefühlt hatte. Doch weder das Bamf noch das Verwaltungsgericht München waren von seiner Fluchtgeschichte überzeugt. Das Gericht bewertete die Angaben als „nicht glaubhaft“ und „detailarm“.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Anschlag München Täter Islamismus Afghane Verdi

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Details zu Opfern und Täter: Was wir über den Anschlag in München wissenEin Auto fährt in München in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi. Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um einen Anschlag. Der Täter ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan. Berichten zufolge gibt es Hinweise auf ein islamistisches Motiv. Was zu der Tat bekannt ist.

Weiterlesen »

Anschlag in München: Scholz fordert hartes Vorgehen gegen TäterNach dem Anschlag in München, bei dem ein Auto in eine Gruppe von Demonstranten fuhr und mindestens 28 Personen verletzt wurden, forderte Bundeskanzler Olaf Scholz ein entschiedenes Vorgehen der Justiz. Scholz betonte, dass der Täter bestraft und aus dem Land ausgewiesen werden müsse. Die Politik reagierte mit Schock und Versprechungen, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Nach mutmaßlichem Anschlag in München - Kanzler Scholz: Täter muss das Land verlassenNach dem mutmaßlichen Anschlag in München haben führende Politiker Konsequenzen gefordert. Bundeskanzler Scholz sagte, der Tatverdächtige könne nicht auf Nachsicht hoffen.

Weiterlesen »

Mutmaßlicher Anschlag in München: Was über den Täter bisher bekannt istEin Auto fährt in München in eine Menschengruppe, 30 Menschen werden zum Teil schwerst verletzt. Ministerpräsident Söder spricht von einem Anschlag.

Weiterlesen »

Anschlag in München: Das ist über den Täter Farhad N. und sein Motiv bekanntDer 24-jährige Afghane Farhad N. steuerte in München ein Auto in eine Verdi-Demo. Falschmeldungen kursierten kurz danach über ihn. Was wir bisher gesichert wissen.

Weiterlesen »

München Anschlag: Haftbefehl, Was ist über den Täter bekannt?Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München gehen Ermittler von einem islamistischen Motiv des Autofahrers aus.

Weiterlesen »