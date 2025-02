Anschlag in München: Opferzahl steigt, Täter gab Allah als Motiv an

Ein 24-jähriger Afghane fuhr am Donnerstagabend in München in eine Menschenmenge und verursachte mindestens 39 Verletzte. Der Täter gab Allah als Motiv für die Tat an. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagabend ereignete sich in München ein schreckliches Ereignis, als ein 24-jähriger Afghane mit einem Auto in eine Menschenmenge fuhr. Die Tat hat mindestens 39 Verletzte gefordert, darunter zwei Personen in kritischem Zustand. Der Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem die Ermittler den dringenden Verdacht auf 39-fachen versuchten Mord gegen ihn erhoben haben. Die Polizei geht von Heimtücke, niedrigen Beweggründen und gemeingefährlichen Mitteln aus.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, da die Tat als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung angesehen wird. Nach dem Anschlag sind immer neue Details zum Täter ans Licht gekommen. Die Polizei bestätigte, dass der Angreifer in seiner Aussage den Glauben an Allah als Motiv für seine Tat angegeben hatte. Er soll erklärt haben, er wolle „alle ins Paradies schicken“. Die Polizei unterbrach das Verhör, da er „wirrer und lauter“ wurde. Ein Nachbar des Mannes berichtete der „tz“, dass sich der Angreifer in den Tagen vor der Tat verändert hatte und laut geschrien sowie geweint habe. Ein weiteres, erschreckendes Detail ist, dass der Fahrer des Autos beim Anschlag bereits 2020 vor dem Verwaltungsgericht München gelogen hatte, um seine Abschiebung nach Afghanistan zu verhindern. Das Gericht hatte seine Schilderungen als unglaubwürdig und lebensfremd bezeichnet. Die Ärzte kämpfen weiterhin um das Leben eines Kindes und einer weiteren schwerst verletzten Person. Ein zweijähriges Mädchen, das am Haunerschen Kinderspital in München behandelt wird, befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Auch am TUM Klinikum rechts der Isar wird eine schwerst verletzte Person behandelt, deren Zustand weiterhin als äußerst kritisch eingestuft wird. Die Polizei räumte ein, dass in der Anfangsphase viele Falschinformationen über den Täter im Umlauf waren und es Zeit brauche, um ein klares Bild zu bekommen.





