Anschlag in München: Scholz fordert hartes Vorgehen gegen Täter

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach dem Anschlag in München , bei dem ein Auto in eine Gruppe von Demonstranten fuhr und mindestens 28 Personen verletzt wurden, scharf für ein entschiedenes Vorgehen der Justiz ausgesprochen. Scholz sagte vor einem Wahlkampfauftritt in Fürth: „Dieser Täter kann nicht auf irgendeine Nachsicht rechnen. Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen.“ Der SPD- Politik er betonte, dass eine Tat wie in München weder geduldet noch hingenommen werden dürfe.

„Deshalb muss ganz klar sein, dass die Justiz mit all ihren Möglichkeiten hart gegen diesen Täter vorgeht“, sagte Scholz. „Wer Straftaten in Deutschland begeht, wird nicht nur hart bestraft und muss ins Gefängnis, sondern er muss auch damit rechnen, dass er seinen Aufenthalt in Deutschland nicht fortsetzen kann.“ Das gelte auch für Länder, in die Rückführungen schwierig seien.Scholz äußerte sich zugleich tief betroffen und sprach von einem „furchtbaren Anschlag“. Er sei an der Seite der Verletzten und ihrer Angehörigen. Bei der Fahrt eines von einem Afghanen gesteuerten Autos in eine Gruppe von Demonstranten waren in München mindestens 28 Menschen verletzt worden. Darunter seien laut Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auch Kinder. Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr teilte mit, es gebe eine „unbestimmte Zahl“ Schwer- und Schwerstverletzter. Lebensgefahr sei bei einigen der Verletzten bislang nicht auszuschließen. Eine Person sei vor Ort reanimiert worden.Die Politik reagierte mit Schock und Versprechungen, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. CDU-Chef Friedrich Merz forderte politische Weichenstellungen für mehr Sicherheit. „Jeder muss sich in unserem Land wieder sicher fühlen. Es muss sich etwas ändern in Deutschland“, schrieb Merz auf der Plattform X. „Die Sicherheit der Menschen in Deutschland wird für uns an erster Stelle stehen. Wir werden Recht und Ordnung konsequent durchsetzen“, fügte Merz mit Blick auf die Zeit nach der Bundestagswahl hinzu. Merz sprach von „furchtbaren Nachrichten“ aus München. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Er dankte den Sicherheitskräften vor Ort.CDU-Politiker Henrichmann forderte die Bundesregierung auf, für mehr Sicherheit zu sorgen. Henrichmann sagte dem „Tagesspiegel“: „Wir müssen ein Signal senden, dass der Staat stark ist und das Feld nicht den Extremisten überlässt.“ Konkret plädiert Henrichmann für verstärkte Grenzkontrollen, die Ausweisung straffälliger Asylbewerber und konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber, zudem eine Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte, vermehrten Abschiebegewahrsam und eine verstärkte Kontrolle psychisch kranker Gefährder.„Das Sicherheitsgefühl im Land ist massiv erschüttert“, sagte Henrichmann. „Wir müssen jetzt gemeinsam Lösungen finden. Das kann auch eine geschäftsführende Bundesregierung umsetzen.“ CSU-Chef Markus Söder sprach von einem „furchtbaren“ Vorgang. „Es handelt sich mutmaßlich um einen Anschlag“, sagte Söder am Tatort vor der Presse. Genaueres müsse nun ermittelt werden. Er bete für die Opfer und dankte der Polizei.





