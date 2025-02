Anschlag in München - Sicherheitskonferenz trotz Vorfall

Nach dem Angriff eines Mannes mit einem Auto auf eine Menschenmenge in München, die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt heute - trotz der angespannten Sicherheitslage. Die Ermittlungen laufen, das Motiv ist unklar.

München erfährt zurzeit politische und Sicherheitsverwerfungen, nachdem gestern Morgen ein Mann ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Der Vorfall ereignete sich während eines Demonstrationszugs von Verdi-Mitgliedern in der Münchner Innenstadt und verletzte 30 Menschen teils schwer. Der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Afghanist, wurde festgenommen. Obwohl sein Asylantrag abgelehnt wurde, war er laut ersten Angaben der Behörden nicht ausreisepflichtig.

Auch soll der Mann bisher nicht straffällig gewesen sein. Die Ermittler gehen unter Leitung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann von einem Anschlag aus. Über das genaue Motiv und die Hintergründe des Vorfalls ist noch wenig bekannt. Die Polizei wird heute um 11 Uhr über den Stand der Ermittlungen informieren. Im Schatten dieses Vorfalls beginnt heute die Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof, nur rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie über 100 Minister werden erwartet. Ob der Vorfall Auswirkungen auf das Treffen hat, ist noch unklar. Die Sicherheitslage ist ein zentrales Thema, das in vielen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen nach dem Vorfall in München thematisiert wird. Viele Karnevalsvereine setzen sich mit der Frage auseinander, wie sie ihre Umzüge schützen können. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, erwartet strengere Sicherheitsmaßnahmen bei den Umzügen. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er, es werde bundesweite Verschärfungen der Sicherheitsvorkehrungen geben. Zudem wird die Ukraine in die geplanten Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs einbezogen. Auf die Frage einer Journalistin erklärte der Republikaner im Weißen Haus, Kiew sei Teil davon. Unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock hatte darauf gepocht, dass die Ukraine selbst und Europa an Gesprächen über einen Frieden in dem Land beteiligt werden. Die aktuelle politische Landschaft in Deutschland wird auch von innenpolitischen Themen geprägt. An diesem Tag werden in mehreren Städten Deutschlands Proteste gegen die Bundesregierung stattfinden. Die Proteste werden von der AfD und der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. Proteste sind unter anderem in Köln, Düsseldorf und Duisburg geplant, aber auch etwa in Hamburg, München und Berlin. Die aktuelle politische Stimmung in Deutschland wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie die aktuelle Wirtschaftslage, die Flüchtlingspolitik und der Krieg in der Ukraine. Die letzten Wochen haben zu einer Reihe von Warnstreiks im Öffentlichen Dienst geführt. Betroffen sind, wie schon in den vergangenen Tagen, der Nahverkehr, Kitas und die öffentliche Verwaltung. In Bonn fallen einige Busse und Bahnen der Stadtwerke aus. In Solingen streiken Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des städtischen Klinikums. Im Hochsauerlandkreis legt die Kreisverwaltung die Arbeit nieder. In Mettmann und teilweise in Düsseldorf soll die Rheinbahn bestreikt werden. In Velbert kommt es zum Warnstreik bei Abfallentsorgung und Straßenreinigung. Zuletzt wurde in Köln ein Verbot von Einwegbechern beschlossen. Das hat der Stadtrat gestern mehrheitlich auf Antrag von CDU und Grünen beschlossen. Dadurch soll unter anderem die Vermüllung der Stadt gebremst werden. Nach Angaben der Abfallwirtschaftsbetriebe werden jeden Tag in Köln 180.000 Einwegbecher benutzt und weggeworfen. Am späten Abend stimmte auch der Stadtrat von Bonn für die Einführung einer Verpackungssteuer. Der Stadtrat von Dortmund hat das Verkaufsverbot für Lachgas an Minderjährige am Abend einstimmig beschlossen. Lachgas wird oft als Partydroge benutzt. Es wird durch Luftballons eingeatmet und hat eine berauschende Wirkung. Ursprünglich war ein bundesweites Verbot geplant. Das scheiterte aber, weil die Ampel-Regierung platzte. Dortmund will jetzt Kontakt zu Nachbarstädten suchen, damit die den Verkauf an Minderjährige ebenfalls verbieten. Städte wie Bochum, Bielefeld oder Köln diskutieren über ein Verbot. Auf der Autobahn 40 zwischen Essen und Dortmund ist die Geschwindigkeit an einer Stelle auf Tempo 60 reduziert worden. Die graue Säule steht in Fahrtrichtung Dortmund auf Höhe der Ausfahrt Essen-Zentrum. Seit anderthalb Jahren gilt kurz vor dem Ruhrschnellwegtunnel Tempo 60. Das Ziel: bessere Luft





Anschlag München Sicherheitskonferenz Ermittlungen Ukraine Warnstreik

