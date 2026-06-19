Anschläge auf Politiker und Polizeichef in Hamburg und Schleswig-Holstein

Während der Innenministerkonferenz in Hamburg werden ein Staatssekretär und ein Polizeichef Ziel von Attacken linker Extremisten. Ein Bekennereschreiben einer Antifa-Gruppe begründet die Taten mit politischen Vorwürfen. Der Staatsschutz ermittelt.

Beim dreitägigen Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in Hamburg war der CDU-Politiker Christoph de Vries (51) in heimischer Umgebung. Abseits der offiziellen Innenministerkonferenz wurde jedoch sein Privatwagen zum Ziel eines Anschlag s: Linksextreme Täter übergossen den VW Touran an seiner Privatadresse mit übel riechender Buttersäure .

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag wurde das private Auto von Erik Janke, dem Leiter des Polizeikommissariats 16, an seiner Wohnadresse in Schleswig-Holstein angezündet. De Vries, der seit 2025 als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) arbeitet, entdeckte den Angriff selbst, als er am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu seinem Fahrzeug ging und einen stechenden Geruch wahrnahm. Die Täter hatten Buttersäure über das Auto gekippt. Der Politiker erstattete Anzeige.

In der gleichen Nacht erfolgte der Brandanschlag auf Jankes Wagen. Ein entsprechender Alarm wurde um 2.31 Uhr ausgelöst. Ein anonym veröffentlichtes Bekennereschreiben einer Antifa-Gruppe behauptet die Taten. Darin wird Janke vorgeworfen, menschenverachtende Einsätze im Schanzenviertel zu leiten und zu koordinieren.

Der Text lautet unter anderem: Janke leitet und koordiniert menschenfeindliche Einsätze im Schanzenviertel. Für uns ist es egal, ob Knüppel-Bulle oder Schreibtischtäter, all cops are targets. Und weiter: Für euch endet der Dienst vielleicht an der Stempeluhr, für uns bleibt ihr jederzeit Bullenschweine, ob auf der Straße oder in eurem vermeintlich sicheren Zuhause. Im gleichen Schreiben bekannten sich die Linksextremen auch zu dem Anschlag auf de Vries.

Darin heißt es: Schon bevor de Vries im Mai 2025 zum Staatssekretär beim Bundesminister des Innern und rechten Hardliner Dobrindt aufgestiegen ist, hat er sich mit einer Vielzahl rassistischer Aussagen bundesweit einen Namen gemacht. Ob Rassentheorien oder Integrationsskalen, in die er so gerne Menschen einsortiert, de Vries gefällt sich in der Rolle des rechten Kulturkämpfers mit ideologischen Überschneidungen zur AfD. Unterzeichnet wurde das Schreiben mit Free all Antifas - Feuer und Flamme der Repression!. Die genauen Hintermänner sind bisher unklar. Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen





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