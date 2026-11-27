Einer der zwei Iraker, die einen Anschlag auf die Kölner Synagoge geplant haben sollen, war ausreisepflichtig - aber geduldet.

Einer der zwei mutmaßlichen irakischen Terroristen, die einen Anschlag auf die Kölner Synagoge geplant haben sollen, stand laut NRW-Integrationsministerin Verena Schäffer auf einer Liste für Ausreisepflichtige.

Der 34-jährige Ameer J. war spätestens seit Herbst 2024 ausreisepflichtig. Das bestätigte das NRW-Fluchtministerium dem WDR am Freitag. Zuerst hatte der"Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet.

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"Die ersten uns vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass einer der beiden Täter auf der sogenannten Liste Unna verzeichnet war, die unser Ministerium im Herbst 2024 erstellt hat, um die Auslastung der Anhörungsmaßnahmen und Sammelcharter in den Irak zu erhöhen" , erklärte NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer . 5.250 Personen aus dem Irak, die zu diesem Zeitpunkt mit einer Duldung in NRW lebten, hätten damals auf dieser Liste gestanden. WDR als"Bevorzugte Quelle" hinzufügen Du willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen?