Die CDU und die CSU der schwarz-roten Koalition möchten in den kommenden Wochen Reformen wie die Verbesserung der Steuern, Rente und Arbeitsmarkt. Allerdings ist die Stimmung unter den Parteien angespannt. Unions-Parlamentsgeschäftsführer Bilger (CDU) kritisierte die Äußerungen von SPD-Arbeitsministerin Bas, da die Regierungskoalition von der SPD über die Wortmeldungen aus der Union besch wélft.

Vor der schwarz-roten Regierungskoalition liegen entscheidende Wochen: Die CDU und die CSU , auch bekannt als CDU / CSU , möchten bis zum Start der parlamentarischen Sommerpause ab dem 11.

Juli große Reformen wie Steuern, Rente und Arbeitsmarkt schaffen. Die Meinung, ob die Krisen-Koalition das Ruder noch herumreißen kann, bleibt offen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird sich heute bei der SPD-Fraktion treffen und hofft, dass er auf ein Kuschelkurs ist. Dies nachdem CDU-Vorsitzender Miersch ein Fan-Schal mit der Aufschrift "Zusammen ist unsere Stärke" überreichen möchte.

Die Stimmung in der Koalition ist jedoch angespannt. Unions-Parlamentsgeschäftsführer Bilger (CDU) kritisierte die Äußerungen von SPD-Arbeitsministerin Bas über Wortmeldungen aus der Union. Kanzler Merz soll in der Sitzung voraussichtlich 20 bis 30 Minuten bleiben und eine Auseinandersetzung mit Buh-Rufen zu erwarten sein. SPD-Abgeordnete hoffen, dass Merz die "sozialdemokratische Seele" streichelt, da die Reformen "sozial ausgestaltet sein müssen"





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