Anselmo Garcia MacNulty wechselt vom PEC Zwolle zum FC Magdeburg

Anselmo Garcia MacNulty, ein irisch-spanischer Defensivspezialist, wechselt vom PEC Zwolle zum FC Magdeburg. MacNulty kann in der Innenverteidigung und als Linksaußen spielen und bringt internationale Erfahrung mit. Der FCM stellt dem Verteidiger offenbar eine wichtige Rolle im Team in Aussicht.

Dienstagabend um 22.55 Uhr landete Anselmo Garcia MacNulty (23) aus Madrid kommend mit einem A320 (Iberia IB787) in Berlin. Nur wenige Stunden später folgte bei dem nach vier Jahren in den Niederlanden gehenden MacNulty ein Wechsel zum FC Magdeburg.

Der irisch-spanische Defensivspezialist freut sich auf den nächsten Schritt und betont, dass der FCM ein großer Traditionsverein ist, die 2. Bundesliga eine sehr attraktive Liga sei. MacNulty kommt ablösefrei vom Erstligisten PEC Zwolle und soll die Lücke schließen, die nach dem Wechsel von Jean Hugonet (26) zu Ligakonkurrent Hannover 96 entstanden ist. MacNulty kann in der Innenverteidigung und als Linksaußen spielen und bringt nicht nur internationale Erfahrung, sondern auch einen interessanten familiären Hintergrund mit.

Mutter Maeve stammt aus Irland und ging einst für ein Erasmus-Studium nach Spanien. Dort lernte sie seinen Vater Anselmo senior kennen. MacNulty wurde anschließend in der Nähe von Sevilla geboren und später bei Traditionsklub Real Betis ausgebildet. Nach Stationen in Wolfsburg und auf Leihbasis beim NAC Breda kickte er zuletzt bei Zwolle und in der irischen U21-Nationalmannschaft.

Sportchef Peer Jaekel (43) betont, dass sie sehr froh sind, dass sich MacNulty für einen Wechsel zu ihrem Club entschieden hat. Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrung sammeln können und war in seinen bisherigen Stationen konstant Stammspieler. Mit seinem positiven Mindset, seinem starken linken Fuß und seiner körperlichen Präsenz mit 1,90 Metern wird er die Defensive weiter verstärken





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