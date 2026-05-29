Ansgar Knauff: So erfuhren wir von der WM-Nominierung

Der Eintracht-Star Ansgar Knauff verrät, wie er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Nominierte erfahren hat. Er war gerade auf dem Weg zu seiner Familie, als er den Anruf erhielt.

Der Eintracht-Star Ansgar Knauff verrät, wie er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Nominierte erfahren hat. Er war gerade auf dem Weg zu seiner Familie, als er den Anruf erhielt.

Knauff reagierte sofort und erzählte seiner Mutter und seinem Berater von der Nominierung. Die Familie und seine Freunde haben sich enorm gefreut. Knauff ist der einzige Lichtblick in der enttäuschenden Frankfurter Mannschaft und überzeugte mit Tempo, Offensivdrang und starken Dribblings. Er entschied sich früh für Deutschland und wird jetzt mit der WM belohnt.

Im DFB-Team lebt der Youngster einen Traum, mit Legenden wie Manuel Neuer und Joshua Kimmich zu spielen. Jetzt will Knauff mit dem DFB bei der WM für Begeisterung sorgen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ansgar Knauff WM-Nominierung Bundestrainer Julian Nagelsmann Eintracht Frankfurt DFB-Team

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der beste Trailer der Woche: Noch ist der Film ein Geheimtipp, bald werden alle darüber redenErst vor wenigen Tagen hat die neue und heiß erwartete Regiearbeit von Jane Schoenbrun in Cannes ihre Premiere gefeiert. Jetzt kündigt der neue Trailer den Kinostart im August an.

Read more »

'Woltemessi': Nationalspieler erhält eigene Comic-GeschichteIn der Welt von Entenhausen wird der Stürmer zum wichtigen Wegbegleiter auf der Suche nach Erfolg.

Read more »

Sechs neue Kandidaten in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau"In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" suchen sechs neue Kandidaten nach der großen Liebe. Unter ihnen ist Andi aus Baden-Württemberg, der auf seinem Bauernhof in der Schwäbischen Alb lebt. Melina aus Hessen ist ein weiterer Kandidat, der auf einem Bauernhof im Ederbergland in Hessen lebt. Björn aus Hessen ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof im Vogelsbergkreis in Hessen lebt. Benjamin aus Kärnten in Österreich ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in Kärnten lebt. Bernhard aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in Bayern lebt. Chris aus Niedersachsen ist ein weiterer Kandidat, der auf einem Aussiedlerhof im niedersächsischen Leinebergland lebt. Christian H. aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinen beiden Höfen in Unterfranken lebt. Der 42-jährige Christian lebt in der Nordpfalz in Rheinland-Pfalz und bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb. Daniel aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in der Oberpfalz lebt. Hubertus lebt gemeinsam mit seiner Tochter auf seinem Hof im Breisgau am Oberrhein in Baden-Württemberg.

Read more »

Erste Exit-Nominierung eskaliert bei 'Prominent getrennt'Drama bei 'Prominent getrennt': Vanessa sorgt mit ihrer Nominierung für scharfe Worte und Tränen. Wer muss die Villa verlassen?

Read more »