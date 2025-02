Ansible Workshop: Automatisierung im IT-Umfeld

Dieser Workshop bietet Linux-Administratoren die Möglichkeit, die Open-Source-Lösung Ansible für Konfigurationsmanagement, Automatisierung und Bereitstellung von Anwendungen zu erlernen.

Das quelloffene Tool Ansible gehört zu den am meisten genutzten Werkzeugen für das Konfigurationsmanagement. Mit Ansible können Systeme im Unternehmensnetzwerk von einer zentralen Instanz aus konfiguriert und verwaltet sowie Anwendungen automatisiert bereitgestellt und aktualisiert werden. Im Workshop lernen Sie Ansible und seine Einsatzgebiete anhand von vielen praktischen Übungen kennen. Sie bauen Ihre eigene Ansible-Umgebung auf und üben, wie Sie mit Playbooks komplexe Aufgaben erledigen.

Auch das Rollenkonzept von Ansible wird behandelt. Der nächste Workshop findet vom 10. bis 13. März 2025 in einer bereitgestellten Online-Übungsumgebung statt. Die Schulung richtet sich an Linux-Administratoren mit grundlegenden Kenntnissen in der Shell-Programmierung und ist auf 12 Teilnehmende begrenzt, um viel Raum für Fragen, Austausch und individuelle Betreuung zu lassen. Ihr Trainer Carl Camurca kommt vom Linux-Systemhaus B1. Seine Schwerpunkte sind System- und Netzwerkadministration, Automatisierung und Konfigurationsmanagement. Wer tiefer in die aktuellen Themen rund um Storage, Server und Netzwerk eintauchen und sich mit Experten und Kollegen darüber austauschen möchte, ist herzlich eingeladen, am 22. und 23. Oktober 2025 zu besuchen. Das Programm bietet umfassende Einblicke, praxisnahe Vorträge sowie Gesprächsrunden und Workshops zu den Herausforderungen und Innovationen, die die Fachwelt im Bereich IT-Infrastruktur aktuell bewegen.





ANSIBLE KONFIGURATIONSMANAGEMENT AUTOMATISIERUNG LINUX IT-INFRASTRUKTUR

