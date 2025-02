Anstieg an Übergriffen und Vandalismus in Berlin vor der Bundestagswahl

In Berlin häufen sich vor der Bundestagswahl Übergriffe und Vandalismus gegen Wahlhelfer und Parteiplakate. Alle Parteien sind betroffen, aber besonders jene, die in Parlamenten vertreten sind. Die Behörden und Parteien zeigen sich besorgt über die Entwicklung.

Die bevorstehende Bundestagswahl in Deutschland wird von einer Häufung von Übergriffe n und Vandalismus begleitet, die vor allem Wahlhelfern und Parteiplakaten in Berlin zum Opfer fallen. Das Landeskriminalamt (LKA) registriert bis zur vergangenen Woche über 250 Straftaten im Zusammenhang mit der Wahlkampfstimmung, ein Anstieg von 49 Taten, die vor zwei Wochen gemeldet wurden. Die CDU ist mit 82 Fällen die am häufigsten betroffene Partei, gefolgt von der AfD (65) und der SPD (50).

Die Vorfälle reichen von Sachbeschädigungen bis hin zu Körperverletzungen. \Wie bereits in vergangenen Wahlen, werden auch diesmal Info-Stände, Wahlhelfer und Parteimitglieder angegriffen. Innensenatorin Iris Spranger betont im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, dass alle Parteien betroffen sind, insbesondere jene, die in Parlamenten vertreten sind. „Das sind Angriffe auf die Demokratie“, unterstreicht sie. Zwei Mitglieder der Jungen Union wurden in der vergangenen Woche in Berlin-Schöneberg beim Verteilen von Broschüren angegriffen. Dabei stürzte einer der beiden zu Boden und zog sich ein Hämatom am Oberschenkel zu. Auch sein Handy wurde zerstört. „Der Angriff auf zwei ehrenamtliche Helfer meiner Jungen Union erschüttert mich zutiefst“, sagt der Bundestagsabgeordnete für Tempelhof-Schöneberg, Jan-Marco Luczak. „Die in den letzten Tagen immer weiter angeheizte Debatte gegen die Union eskaliert nun in Gewalt.“ \Bundesweit wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Anfeindungen registriert. Die Migrationspolitik der CDU und eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag haben an vielen Orten zu Protesten geführt. Auch Wahlhelfer der Grünen wurden zur Zielscheibe: Ein 26-Jähriger soll von einem Unbekannten auf seine Flyer gespuckt worden sein. Im Anschluss wurde er noch homophob beleidigt. Ein 46-Jähriger berichtete, er sei ins Gesicht geschlagen worden. Das Wahlkreisbüro des Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Hakan Demir wurde laut Polizei beschädigt durch Schriftzüge und Zeichen, die einen Bezug zum Nahostkonflikt nahelegen. In Tempelhof beschädigten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren 17 Wahlplakate. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben in der Nacht von einem Passanten informiert. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, flüchteten die beiden Jugendlichen. Im S-Bahnhof Tempelhof konnten sie dann mit Hilfe des Sicherheitsdienstes der BVG gestellt werden. Die Parteien zeigen sich besorgt über diese Entwicklungen. „Wir registrieren in diesem Wahlkampf – mehr als in anderen Wahlkämpfen – eine hohe Anzahl zerstörter, beschädigter und herabgerissener Plakate“, heißt es von einer Pressesprecherin der Linken. Die CDU sieht in den anderen Parteien eine Mitverantwortung für der steigenden Gewalt gegenüber Wahlkämpfern. „Der Diffamierungswahlkampf von SPD und Grünen gegenüber der CDU hat zu einer beispiellosen Verrohung der politischen Kultur geführt“, sagte dazu die Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein. Die AfD teilte mit, die Übergriffe auf ihre Partei blieben auf einem gleichbleibend hohen Niveau im Vergleich zu vorherigen Wahlen. SPD und Grüne sehen in den häufiger auftretenden Übergriffen eine Gefahr für die Demokratie. „Im Wahlkampf müssen Parteien für ihre Programmatik werben können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihre Mitglieder dafür angegriffen werden“, hieß es dazu von den Berliner Landesvorsitzenden der Grünen Nina Stahr und Philmon Ghirmai. Die Parteien sollten ihnen zufolge untereinander solidarisch sein und sich nicht gegenseitig Vorwürfe machen.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl Übergriffe Vandalismus Berlin Demokratie Politik Parteien Gewalt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vandalismus: Mehr zerstörte Wahlplakate vor der BundestagswahlMagdeburg (sa) - Knapp zwei Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl häufen sich in Sachsen-Anhalt die Fälle von Vandalismus an Wahlplakaten. Laut dem

Weiterlesen »

Vandalismus-Attacken gegen CDU in Berlin: Christdemokraten erneut im Fokus von AnfeindungenIn Berlin-Dahlem beschmieren Unbekannte ein Restaurant, in dem am Montagabend eine CDU-Veranstaltung stattfinden soll. In Pankow wird ein Bürgerbüro der Konservativen zum Ziel.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Welche Parteien dürfen antreten?Der Bundeswahlausschuss hat die Liste der Parteien zu den Bundestagswahlen 2025 veröffentlicht. Neben etablierten Parteien sind auch einige neue und ungewöhnliche Formationen dabei. Das ZDF-Politbarometer zeigt die CDU/CSU weiterhin an der Spitze, gefolgt von der AfD, die stark zulegt.

Weiterlesen »

41 Parteien dürfen an der Bundestagswahl teilnehmenDer Bundeswahlausschuss hat die Liste der Parteien veröffentlicht, die an der Bundestagswahl am 23. Februar teilnehmen dürfen. 41 Parteien wurden zugelassen, darunter die sieben im Bundestag vertretenen Parteien sowie weitere kleinere Vereinigungen. 15 Bewerbungsverfahren wurden abgelehnt, weil die entsprechenden Formalitäten nicht erfüllt wurden. Alle abgelehnten Parteien haben die Möglichkeit, beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde einzureichen.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Die Pläne der Parteien zum FachkräftemangelDer Artikel behandelt die Pläne der verschiedenen Parteien für den Kampf gegen den Fachkräftemangel in Deutschland vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Es werden die wichtigsten Punkte der Wahlprogramme der SPD, Grünen, CDU/CSU, FDP und AfD beleuchtet.

Weiterlesen »

41 Parteien bei Bundestagswahl 2025 zugelassenVereine und Parteien müssen bis zum 20. Januar Wahlvorschläge und Unterstützungsunterschriften einreichen. Der Bundeswahlleiter hat die 41 zugelassenen Parteien bekannt gegeben, darunter 31 Kleinparteien. Viele der Kleinparteien bemängeln die kurze Frist aufgrund der vorgezogenen Wahl.

Weiterlesen »