Neue DAK-Daten zeigen stark steigende Nikotinbeutel-Raten bei 16- bis 17-Jährigen. Experten warnen vor Gesundheitsrisiken und fordern strengere Kontrolle des Online-Handels.

Neue Erhebungen des DAK- Präventionsradar s offenbaren einen deutlichen Anstieg des Konsums von Nikotinbeutel n unter jungen Menschen in Deutschland. Insbesondere in der Altersgruppe der 16- und 17-Jährigen sind die Raten signifikant gestiegen, wobei Jungen stärkere Zunahmen verzeichnen als Mädchen.

Steigende Konsumraten bei Jugendlichen

Die spezielle Auswertung der Daten aus dem Schuljahr 2025/26 durch die DAK Gesundheit und das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) liefert alarmierende Zahlen. In dieser Altersgruppe gaben 24,2 Prozent der männlichen Schüler an, das Rauschmittel bereits einmal konsumiert zu haben. Bei den weiblichen Schülerinnen lag der Anteil bei 15,4 Prozent. Im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet dies einen Anstieg der Konsumbereitschaft bei Jungen um 59,2 Prozent und bei Mädchen um 49,5 Prozent.

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Diese hohen Werte stehen in scharfem Kontrast zu den Ergebnissen des Schuljahres 2022/23. Damals hatten von der gesamten Gruppe der Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren erst 5,4 Prozent Konsumerfahrung gesammelt. Bis zum Schuljahr 2025/26 hatte sich dieser Anteil auf 7,1 Prozent erhöht. Die aktuelle Analyse stützt sich auf Selbstauskünfte von 27.565 Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen fünf bis zehn.

Unregulierter Markt und Online-Handel

Nikotinbeutel sind kleine Päckchen ohne Tabak, die zwischen Oberlippe und Zahnfleisch platziert werden. Sie enthalten Nikotin, das direkt über die Mundschleimhaut in den Körper gelangt, und sind in verschiedenen Aromen erhältlich. In Deutschland ist der Verkauf dieser Produkte gesetzlich nicht erlaubt, doch Online-Shops bieten sie dennoch an. Diese Lücke im Regulierungsrahmen scheint den Zugang für Minderjährige zu erleichtern.

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Die Online-Befragung fand zwischen November 2025 und Februar 2026 an 141 Schulen in 15 Bundesländern statt. Die DAK Gesundheit, als drittgrößte Krankenkasse Deutschlands mit 5,4 Millionen Versicherten, engagiert sich nach eigenen Angaben besonders für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Ergebnisse des Präventionsradars dienen als wichtige Datenbasis für zukünftige Schutzmaßnahmen.

Warnung vor Gesundheitsrisiken

Thomas Storm, Sprecher der DAK Gesundheit, bewertete den steigenden Konsum von Nikotinbeuteln durch Jugendliche eindeutig als Warnsignal. Er warnte explizit vor einer möglichen Legalisierung der Produkte, da Nikotinbeutel erhebliche Gesundheitsrisiken bergen und bereits in jungen Jahren abhängig machen können. Statt in der aktuellen Debatte um die Tabaksteuer eine Freigabe der Beutel zu diskutieren, müsse der Fokus auf dem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen liegen.

Storm forderte konsequente Kontrollen des Online-Handels sowie intensive Aufklärung über die spezifischen Gesundheitsrisiken des Konsums. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Anfälligkeit junger Menschen für Nikotin zu reduzieren und die steigenden Konsumzahlen einzudämmen.

Parallelgebrauch und neurologische Schäden

Reiner Hanewinkel, Leiter des IFT-Nord, wies darauf hin, dass Jugendliche, die Nikotinbeutel mindestens einmal im Monat und damit regelmäßig konsumieren, häufig parallel noch rauchen und vapen. Diese Kombination mehrerer Konsumformen erhöht das gesundheitliche Risiko weiter.

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Experten betonen, dass Nikotin ein Nervengift ist. Besonders bei Kindern und Jugendlichen kann der Konsum die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. Die Daten unterstreichen die Dringlichkeit, junge Zielgruppen vor diesen negativen Auswirkungen zu schützen, um langfristige Schäden an der kognitiven Entwicklung zu verhindern.