Anstieg der Straftaten in Bayern: 113.765 Verurteilungen im Jahr 2023

Die Zahlen der bayerischen Strafverfolgungsstatistik zeigen 2023 einen deutlichen Anstieg der Verurteilungen für Straftaten. Mehr als 311 Verurteilungen pro Tag wurden registriert. Auffällig sind die steigenden Zahlen bei jungen Straftätern, Trunkenheitsfahrten und Cyberstraftaten. Das Justizministerium sieht Reformbedarf, insbesondere im Bereich des Strafrechts und der Schutz von Frauen.

2023 im Freistaat Bayern wurden 113.765 Menschen wegen Straftaten verurteilt, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht rechnerisch mehr als 311 Verurteilungen pro Tag. Das Justizministerium verzeichnete ein Plus von 4,2 Prozent (4634 Menschen) im Vergleich zu 2022, wo es 109.131 verurteilte Straftäter gab. Die Mehrheit der Verurteilten waren männlich (82,7 Prozent), während Frauen nur einen Anteil von 17,3 Prozent an den Verurteilungen stellten.

Hinsichtlich der Herkunft dominierten deutsche Täter mit 60.224 Verurteilungen. Trotz dieser dominierenden Stellung deutscher Straftäter, gab es laut Ministerium einen deutlichen Anstieg der Straftaten von Ausländern um 10,9 Prozent gegenüber 2022. Der Zuwachs im Vergleich zu 2015 beträgt sogar 37,7 Prozent. Insgesamt liegt der prozentuale Anteil der Straftaten von nicht-deutschen Tätern bei 45,1 Prozent. Wichtige Details der Statistik: 25 Prozent der Verurteilung entfallen auf Straftaten im Straßenverkehr, wobei die Zahl der Trunkenheitsfahrten um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Es gab 784 Verurteilungen wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie, 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Conversely, Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sank um sieben Prozent auf 241 Täter. Auffällig ist die steigende Zahl junger Straftäter. 7389 Verurteilte waren zwischen 18 und 21 Jahren alt, ein Plus von 4,6 Prozent. 4448 Verurteilte waren Jugendliche, ein Plus von 8,3 Prozent. Besonders auffällig ist auch der Anstieg an Jugendlichen wegen Gewalttaten: 765 Jugendliche wurden verurteilt, was 19,3 Prozent mehr als im Vorjahr und 25 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 darstellt. 505 Jugendliche wurden wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Statistik wird jährlich vom Landesamt für Statistik erstellt und bildet die rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren vor bayerischen Strafgerichten ab. Justizminister Georg Eisenreich betonte, dass es sich in Bayern sicher leben lässt, jedoch gibt es Entwicklungen, die Sorgen bereiten. Das Justizministerium sieht Reformbedarf in mehreren Bereichen, unter anderem im Strafrecht, das mit der zunehmenden Digitalisierung Schritt halten müsse. Wegen Cyberstraftaten wurden nur neun Menschen verurteilt. Auch der Schutz von Frauen müsse verbessert werden. Die Verurteilungen wegen Vergewaltigung stiegen um 17,1 Prozent. Auffällig sind auch die Zahlen beim Stalking, mit 152 verurteilten Personen (136 Männer und 16 Frauen), ein Anstieg von 42,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit 2021 gelten in Bayern verschärfte Regeln für Stalking





SZ_Muenchen / 🏆 86. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Straftaten Verurteilungen Bayern Statistik Cyberkriminalität Jugendkriminalität Frauenrechte Stalking

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Straftaten 2023 in Bayern: Jugendkriminalität nimmt zuEisenreich: Straftäter in Bayern werden immer jünger

Weiterlesen »

Anstieg von Straftaten im öffentlichen PersonenverkehrIn Baden-Württemberg steigt die Zahl von Straftaten im öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) an. Das Verkehrsministerium erwartet für 2024 einen Anstieg an Fallzahlen und Opfer. Sicherheitsbedenken werden durch die CDU im Landtag angesprochen, die den Ausbau von Videokameras und eine stärkere Berücksichtigung des Sicherheitsgedankens in Verkehrsverträgen fordert.

Weiterlesen »

Anstieg Politisch Motivierter Straftaten Gegen FlüchtlingsunterkünfteDie Zahl politisch motivierter Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Bundestag befasst sich mit dem Thema.

Weiterlesen »

Anstieg von Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger in DeutschlandStraftaten gegen Amts- und Mandatsträger haben in Deutschland im vergangenen Jahr erneut deutlich zugenommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte bis Ende Dezember 2024 insgesamt 4.923 solcher Taten, ein Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner sieht in der „permanenten Hetze gegen demokratische Institutionen“ einen treibenden Faktor für die zunehmende Gewalt.

Weiterlesen »

Anstieg von Straftaten gegen Amts- und MandatsträgerDer Vorjahresbericht des Bundesinnenministeriums zeigt eine Verdopplung von Straftaten gegen Politiker im Vergleich zu 2023. Parteien reagieren mit mehr Sicherheitsmaßnahmen und Beratungsangeboten für Betroffene.

Weiterlesen »

Whoopi Goldberg wird bei den Oscars 2023 einen Preis vergebenWhoopi Goldberg kehrt nach fast einem Jahrzehnt zur Oscar-Verleihung zurück, um einen der begehrten Goldjungen zu überreichen. Die 69-Jährige ist seit Jahrzehnten fest in der Schauspielwelt etabliert und wurde bereits einmal für einen Oscar in der Kategorie 'Beste Nebendarstellerin' ausgezeichnet.

Weiterlesen »