Die Zahl der Geschlechtsangleichungen in Deutschland verdoppelte sich binnen fünf Jahren. Während Grüne und Linke schnellen gesetzlichen Anspruch fordern, prüft der G-BA noch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

Die Anzahl der geschlechtsangleichenden Operationen in deutschen Kliniken hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre fast verdoppelt. Im Jahr 2025 wurden bundesweit insgesamt 4181 Eingriffe zur sogenannten Genitalorganumwandlung registriert.

Diese statistischen Werte gehen auf exklusive Daten des GKV-Spitzenverbands zurück, der als Dachorganisation der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland fungiert. Die Meldungen dazu wurden durch WELT, ein Medienhaus zur Axel-Springer-Gruppe, bekanntgegeben.

Im Vergleich zum Jahr 2020, in dem noch 2155 Operationen durchgeführt wurden, entspricht dies einem Anstieg von rund 94 Prozent. Der Aufwärtstrend hält unvermindert an. Von Januar bis Mai 2026 kamen bereits 1719 weitere Eingriffe hinzu, was die hohe Dynamik im Bereich der medizinischen Versorgung nachweist. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend bei jüngeren Patientengruppen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamts wurden im Jahr 2016 bei den 15- bis 25-Jährigen noch 355 solcher Fälle erfasst. Im Jahr 2024 stieg diese Zahl auf 1075 Fälle an, was mehr als dem Dreifachen des Vorstandsstands entspricht.

Gerichtsurteile und Kassenfinanzierung

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Die rechtliche Grundlage für die Kostenübernahme durch die Krankenkassen wurde durch ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 19. Oktober 2023 geklärt. In diesem Verfahren ging es um die Brustentfernung einer nichtbinären Person. Die Richter entschieden, dass Eingriffe, die den Körper verändern, um ihn nicht an das biologische Geschlecht anzupassen, als neue Behandlungsmethode gelten. Für die Übernahme der Kosten durch die gesetzlichen Kassen ist jedoch eine vorherige Prüfung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erforderlich.

Am 19. März 2026 nahm der G-BA das Prüfverfahren offiziell auf. Der GKV-Spitzenverband rechnet damit, dass die Abschlussphase dieses Verfahrens im Frühjahr 2027 erfolgen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Kassen die Kosten für diese Maßnahmen noch nicht pauschal übernehmen. Die gezählten Klinikfälle erfassen jede Operation separat, was bedeutet, dass eine Person theoretisch mehrfach in den Statistiken erfasst sein kann, wenn mehrere Eingriffe erfolgen.

Politische Forderungen nach Anspruch

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Die Parteien der Grünen und der Linken im Deutschen Bundestag halten die langwierigen Prüfprozesse für nicht akzeptabel. Beide Fraktionen fordern einen gesetzlich abgesicherten und unmittelbaren Anspruch auf die Behandlung. Die Grünen betonen in ihren Stellungnahmen, dass Hormonbehandlungen und geschlechtsangleichende Maßnahmen für die Betroffenen überlebenswichtig sind. Sie sehen in diesen Maßnahmen zudem eine bedeutsame Form der Suizidprävention, die die psychische Gesundheit der Patienten stabilisiert.

Ob der geforderte Anspruch genau welche Leistungen umfasst und ob er auch für Minderjährige gelten soll, wurde auf eine Anfrage von WELT hin von den Grünen nicht eindeutig beantwortet. Die Position der Linken Fraktion ähnelt dieser Forderung nach einer schnellen und unbürokratischen Versorgung. Beide Fraktionen sehen in der aktuellen Praxis eine unzureichende Lösung für die dringenden medizinischen Bedürfnisse der Betroffenen.

Kritik der Union und mangelnde Antworten

Die Fraktionen der Union und der SPD halten den aktuellen Prozess für den richtigen Weg. Ein Vertreter der Union erklärte, dass die Patientensicherheit Vorrang vor politischer Ideologie haben müsse. Seine Fraktion lehne eine pauschale Übernahme der Therapiekosten ab, solange keine eingehende medizinische Prüfung stattgefunden hat. Dieser Ansatz steht im Konflikt zu den Forderungen der Koalitionspartner und Oppositonsfraktionen.

Als inhaltliche Anfragen der Oppositionsfraktionen an die Bundesregierung richteten, ließen die Union und die SPD diese unbeantwortet. Die Debatte um die Definition neuer Behandlungsmethoden und die Finanzierung durch die gesetzliche Krankenversicherung bleibt damit offen. Die Ergebnisse des G-BA-Verfahrens im Frühjahr 2027 werden voraussichtlich neue Klarheit in die Diskussion bringen und die Praxis in den Kliniken für kommende Jahre bestimmen.